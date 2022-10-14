NFT玩家看過來！10大最常見NFT詐騙 專家教你一一破解（上）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）2021年開始，「非同質代幣」NFT（Non-fungible tokens）的市場開始繁榮成長，卻也引發大量和資產安全性、詐騙等相關的問題。區塊鏈媒體The Crypto Times因此提出專家強烈建議要注意的10種最常見NFT詐騙手法，並提供一一破解的方法。

The Crypto Times指出，在印度和美國的NFT市場中，盜竊和犯罪在2022年1月創下歷史新高，因此NFT專家呼籲投資者在享受賺錢機會的同時，一定要非常謹慎。專家也強烈建議，在購買NFT時務必使用雙重身份驗證和強效密碼，此外，在網站上執行任何操作前，一定要驗證每則訊息至少兩次，才能避免被詐騙的風險。

以下為The Crypto Times點出的10大最常見NFT詐騙手法上篇。

1.NFT複製品/抄襲品

首先，複製或抄襲NFT是非常典型的NFT詐騙，這些被複製或盜用的NFT會被詐騙者放置在市場中以供拍賣，許多買家可能會以為這是原創作品而立即購買，到最後才發現自己被毫無價值的藝術品所騙。

The Crypto Times指出，荷蘭數位藝術家Lois van Baarle在全球最大的NFT交易平台OpenSea上發現有132件她的藝術作品在販售，卻沒有經過她的同意。她也指出，NFT平台大多不會對此類複製作品做出回應，也表示她不會將自己的作品做成NFT。

其實複製或抄襲的NFT在市場中非常常見，被炒至天價Bored Ape Yacht Club就是平台上的熱門作品，而市場上就有兩個抄襲其作品的帳戶——PHAYC 和Phunky Ape Yacht Club。

即使OpenSea表示技術團隊已不斷嘗試將此類NFT下架，卻仍很難避免侵權的賣家，因為平台從未使用任何語音辨認方法來驗證原始藝術家。

為了避免這類詐騙，投資者必須自己採取預防措施，首先是從購買NFT前，可以在兩個以上的平台研究賣家，並將賣家帳號與他們的社群媒體進行交叉檢驗。

再來，像OpenSea這樣的平台會在賣家旁邊顯示一個藍色勾勾，意味著是個賣家是可信賴的合法賣家。

2.網路釣魚詐騙

網路釣魚詐騙包含在本地網站上的廣告或電話中，要求用戶提供私人錢包密鑰或12字安全密鑰。

小狐狸錢包（MetaMask）就是常見的加密貨幣錢包，NFT購買者需要在購買NFT之前註冊一個錢包。

而去年，MetaMask的客戶就收到網路釣魚詐騙的訊息，當中要求錢包所有者驗證加密錢包以遵守新規，更警告若操作不完全恐影響帳號權益。

如何避免網路釣魚詐騙？The Crypto Times指出，在打開之前必須檢查URL網址。使用者應避免通過外部鏈接驗證來執行與錢包相關的任何活動。

當執行一項活動時，要求您提供任何個人機密或安全性數據時，使用者都應與客服確認。

3.拉地毯（捲款潛逃）詐騙

「拉地毯」的意思就像是一票人站在地毯上，被突如其來的力道將下方的地毯拉走，所有人都將重摔在地上，而詐騙者則捲款潛逃。

在加密貨幣的世界中，拉地毯詐騙（Rug Pull）已經變得十分常見。這種詐騙方式是項目方人員從項目中抽走流動資金池，實質上從投資者手中「拉地毯」，導致相關代幣急劇下跌的現象。

NFT交易去中心化空間與匿名性的特質，使得實施此類 NFT 詐騙變得容易。據Chainalysis的報告，2021 年加密貨幣投資者因拉地毯騙局損失了超過 28 億美元。

如何避免拉地毯詐騙？The Crypto Times指出，這是一個非常危險的詐騙，因為非常難辨識。專家建議，在購買NFT前，投資者必須查看開發者的社交媒體資料，注意是不是有參與度超過關注者數量的現象。

4.投標詐騙

投標詐騙也是市場中常見的騙局，主要發生在二級市場上，以助長價格上漲，在上架NFT進行轉售後，投標人將首選貨幣更改為低價值貨幣，而貨幣價值的變化會給投資者帶來潛在的損失。

The Crypto Times指出，避免投標詐騙其實相對簡單，因為它很好辨認，投資者只要仔細檢查列出的貨幣，並避免接受低於自己限額的出價，就可以遠離騙局。

5.暴漲暴跌騙局

暴漲暴跌的騙局在市場交易中很常見，當然NFT空間也不例外。暴漲暴跌詐騙是指人為地推高對NFT的需求，一旦暴漲抬高了NFT的價格，詐騙者就能以可觀的利潤拋售他們的全部資產。

The Crypto Times指出，通常，當一個人或團體從同一個集合中購買許多NFT，就要密切注意是否有這種狀況。詐騙者在價格上漲時競標，並在價格持續上升時賣出。這種欺詐行為讓其他購買NFT的投資者陷入虧損，因為他們誤以為市場上有不斷增長的需求。

「洗售交易」就是這種詐欺模式中常存已久的技術，也就是虛買虛賣。當同一個人購買並隨後出售資產時，就會發生這種情況，它以影響證券市場行情為目的，人為地創造證券交易虛假繁榮。

早期市場中的加密小貓Cryptokitties就曾面臨這種詐騙模式，當初這款收藏品一路飆高到15萬5000美元，六個月後價格卻下跌了95%，許多投資者都被蒙在鼓裡。

The Crypto Times建議，要避免這種暴漲暴跌的詐財手法，投資者務必要注意突如其來的NFT價格飆漲，也要多查看該系列的價格歷史記錄，也必須注意相同的錢包記錄。

像OpenSea上就有檢查錢包紀錄的工具，可以注意炒作階段和交易歷史期間的交易總數。若很少的人參與某個NFT買賣，那會是一個危險的信號。此外，在社群媒體上多與他人討論也能幫助投資者了解某些NFT價格上漲的原因。