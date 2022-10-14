Netflix要出廣告版囉 月費較低、一小時得忍受5分鐘廣告

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了提振用戶數，影音串流服務巨擘網飛（Netflix）13日宣布，11月起將在12國推出附加廣告的訂閱選項，價格較低，但代價是，得忍受觀影精彩時刻卻跳出廣告的煩人干擾。

Netflix在部落格公告，這項方案將於11月3日率先在澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、義大利、日本、南韓、墨西哥、西班牙、英國與美國推出。目前台灣尚無消息。

新方案月費6.99美元（新台幣224元），同樣能在電視及行動裝置播放，但畫質只有720解析度，一小時會插入共4至5分鐘的廣告。礙於授權問題，此方案的用戶，能觀賞的電影與電視劇有限，且不能下載影片離線觀看。

根據美聯社，相較於最受歡迎的每月15.5美元無廣告方案，此新方案可說是打了45折。在普羅大眾被通膨壓得喘不過氣、不得不撙節娛樂支出之時，Netflix盼能透過折扣方案，吸引新訂閱戶。

串流市場競爭激烈，亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、迪士尼（Walt Disney）都來分一杯羹。迪士尼也打算推出廣告版方案。

在各家捉對廝殺之下，2022年上半年，Netflix用戶大減，足足掉了120萬，剩下2億2,100萬，股價因此狂瀉，11個月來股民損失了2,000億美元。公司高層7月時估計，夏季可望「收復」100萬左右的用戶，不過7至9月的會員數，下周才會公布。

Netflix上個月才宣布，擴大進軍遊戲市場，在芬蘭打造自家遊戲開發工作室，力拚在串流平台之外，拓出一條康莊大道。

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