「迺夜市Joy環保」 逛環保夜市給評分抽好禮

這個環保夜市，您給幾顆星？環保署舉辦「迺夜市Joy環保」 邀您來替環保夜市打上星級評分！2022年10月15日至11月15日止，完成評分就有機會抽中五星級住宿券等多項好禮！ 填寫活動問卷、參加臉書活動還可以拿禮物， 歡迎相揪逗陣來迺夜市做環保，票選心目中最讚的「環保夜市」。

環保署表示，夜市是台灣的特色之一， 也是民眾生活不可或缺的一部分。為提升夜市環境品質，環保署、 各地環保局與夜市、商圈業者攜手合作，共同打造5面向環保環境， 包含「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「 裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢（污）水排放」以及「 環境與公廁清潔」等具體措施，累積有1,590家攤商取得環保攤 商標章，每年約可減少免洗餐具6,000萬個，設置129處廚餘 回收設施，輔導933家業者設置油煙防制設備，並維護234間特 優級公廁。今年經各界的合作努力，全國計16處環保夜市報名參加 競賽，搭配5面向宗旨再融合當地特色， 打造優質環保的夜市環境。

「迺夜市Joy環保」環保夜市票選活動於今年10月15日起 至11月15日止，評分方式包含「民眾網路給評」及「 專家秘密客訪查」統整分數後，將選出前10名績優名單， 獲選的環保夜市將獲得獎勵金；活動期間， 民眾可實際體驗夜市與環保單位推動環保改善成果， 至活動網站完成給出評價星數即可參加抽獎。 獎項共有五星級飯店住宿券5名、名牌折疊腳踏車 5名、蚵殼紗材料製成之外套10名、食品級矽膠密封食物袋10名及現金1,000元30名。此外， 填寫活動網站問卷還有機會獲得小禮物，活動獎品總計新臺幣30萬 元。並且，持續參與粉絲專頁抽獎活動貼文， 也可以持續擁有環保再製品抽獎機會。

環保署表示，有興趣的民眾可關注「2022迺夜市Joy環保」 活動粉絲專頁， 將不定期發布快閃、抽獎活動及16處入圍的環保夜市介紹影片及相 關資訊。邀請大家趁著秋高氣爽出門玩樂，一起逛夜市做環保， 給星級評分拿大獎！

照片由環保署提供

照片由環保署提供