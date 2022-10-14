momo卡歡慶三週年　北富銀大放利多與卡友同樂

歡慶momo卡上市三週年， 台北富邦銀行推出三大刷卡優惠回饋卡友，包括新戶首刷送200、 抽萬元家電以及週六刷卡滿額登錄享16%回饋等； 加上各大百貨週年慶檔期陸續開跑， 北富銀看好今年週年慶買氣回升，推出百貨滿額回饋和分期滿額贈等 豐富優惠，讓富邦卡友線上購物和實體通路皆享超優回饋。

momo卡目前發卡量已逾70萬大關，對比去（2021）年同期成長近4成， 穩居市場第一大電商信用卡寶座，在今(2022)年8月「70萬卡友慶典」 期間，momo卡友刷卡金額更較去年同期大幅成長8成， 海外消費金額則為去年同期的3.4倍，展現卡友對momo卡的高 度支持。

北富銀表示，momo卡最大優勢就是使用便利且回饋豐富，只要在 momo通路刷momo卡筆筆均享5%回饋無上限， 選購千大品牌商品更享10%加碼回饋(含原卡片權益)， 同時消費無須登錄，回饋自動歸戶，讓刷卡體驗更加便捷流暢。 此外，使用momo卡於國內店外通路綁定指定支付/錢包之一般消 費，可享最高3% momo幣回饋；在 Netflix、Spotify及Disney+等各大影音串流 平台，Agoda、booking.com等旅遊訂房網，以及A MAZON和TAOBAO等各大海外電商平台刷momo卡皆可享 10%回饋，豐富多元的回饋不僅充分滿足大眾消費需求，也讓mo mo卡發卡量每年均維持雙位數穩健成長， 成為市場口碑最佳的網購神卡。

慶祝momo卡上市三週年，北富銀大放利多與卡友同樂，即日起至 10月底，凡新戶申辦momo卡並完成店內及店外各一筆不限金額 之消費，便可享200元momo幣；另透過momo通路首次申辦 momo卡，完成首刷即可參加萬元小家電抽獎活動， 獎品包含多款居家幫手機器人小家電；另外10月每週六在momo 購物網刷momo卡單筆消費滿3,000元再送200元momo 幣，回饋高達16%。

另外，今年百貨週年慶檔期已陸續起跑，北富銀與各大百貨公司 合作推出超優回饋及贈禮。週年慶期間於廣三SOGO百貨館內刷富 邦信用卡滿額最高送4,000元廣三SOGO商品禮券； 於台茂購物中心刷富邦信用卡滿額最高送4,000元台茂電子商品 券；另於新光三越週年慶期間刷富邦信用卡滿額最高送3萬元電子商 品禮券；遠東百貨(含大遠百)週年慶期間刷富邦信用卡分期滿額最 高送1萬元遠百商品禮券。同時， 北富銀還針對上述四大百貨公司及遠東SOGO以外的百貨週年慶提 供分期滿額贈活動，今年底前至全台指定百貨刷富邦信用卡， 除可享各卡原本回饋與優惠之外，分期6期（含） 以上且累積滿額並完成登錄，最高送1,600元刷卡金。