全國績優水保服務團　侯友宜感謝新北技師奉獻

新北市農業局於今(14)日辦理111年度水土保持 服務團組訓， 市長侯友宜到場頒獎表揚水保服務團歷年來傑出貢獻團員， 感謝這些無私奉獻的水保英雄們，也因為水保服務團技師的努力， 連續兩年皆由農委會評核為全國績優水保服務團。

新北市水土保持服務團是由土木、水保、水利、大地技師4 大公會所組成，共有80位具水保專業技術的技師， 主要工作是提供民眾免費水土保持專業諮詢。除了每周一、 四固定於新北市府大樓提供駐點服務解答民眾水保相關問題外， 也會親自到現場直接輔導民眾如何在農地透過簡易水土保持方式， 如小規模整地及簡易砌石擋土牆， 讓民眾在農耕之際也同時做好水土保持工作，改善坡地安全。

新北市水保服務團3年來協助市府水土保持服務案件近1,500件 ， 另優質的服務態度也連續兩年獲農委會評定為全國績優水土保持服務 團， 現場水土保持服務團長黎少明也與市長侯友宜分享獲獎的榮耀與喜悅 。同時，為感謝新北市水保服務團多年來協助市民， 侯友宜頒發感謝狀，感謝10位傑出貢獻的團員， 為新北市山坡地無私奉獻與熱心服務，讓繁瑣行政流程更加簡便， 提供安居樂業環境。

團長黎少明分享協助市民印象深刻的案件，過去曾有對退休的夫婦， 在三芝有塊農地想要在退休後務農，但因土地多年未整理， 土地高差起伏大不利於農作，也洽詢許多設計顧問公司， 但結果都以案件規模太小為由婉拒， 透過鄰居介紹主動找到新北市水土保持服務團， 由服務團免費協助提供專業意見。在黎少明了解夫婦需求後， 立即安排現勘，沿路上陪著夫婦倆撐著傘穿過艱難險阻、 雜草叢生的樹林後，才到達目的地，黎少明在勘察現況後， 發現因該土地上游水流流入農地中導致低漥處淹水，不利於農作， 若在土地上游設置排水溝將上游水流截排至農地外， 低窪處就不容易淹水，同時，也針對邊坡規劃整坡、 施作砌石擋土牆，下雨時可減少土壤沖蝕，使土地保有肥力，也讓農 耕環境更安全。後來也因為這次輔導建立起友誼， 夫婦時常向黎少明分享農產收成成果。黎少明表示， 透過專業服務讓水土保持不再是冷冰冰工程， 也能帶來充滿人情味的反饋。

新北市長侯友宜表示，新北市山坡地範圍高達88%， 水土保持工作格外重要， 感謝水土保持技師為新北市的山坡地共同做好保育工作，近年市民朋 友對於環境保護及水土保育的意識抬頭，有更多關心與參與， 透過水保服務團傳遞相關知識，讓水土保持與市民更親近。 新北農業局表示， 水保服務團讓民眾更能瞭解如何透過合法申請合理利用山坡地並兼顧 水土保持，透過本次組訓活動精進新北水保服務團服務， 促進技師相互交流。民眾如有山坡地開發或水土保持的相關問題， 可上新北市政府農業局網站(https://reurl.cc/ 60ol8r)線上預約諮詢或可撥打農業局水土保持服務專線洽詢 ：02-2965-9930。