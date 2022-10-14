「集保e手掌握」開通突破350萬　用戶盼推eNotice

今(2022)年10月13日「集保e手掌握」App開通戶數正式突破350萬用戶，集保結算所為強化用戶體驗，日前調查了用戶的需求，以持續精進服務。調查結果顯示，高達63%受訪用戶最想要的功能是股東會及股利發放等股務訊息，透過電子化方式進行通知。

延續以用戶需求為中心設計服務之理念，集保結算所將「股利發放電子化通知」(eNotice)優先納入「集保e手掌握」開發項目，屆時投資人可透過「集保e手掌握」App收到個人化的股利發放推播通知，包括股利發放日、股利計算、實領金額等資訊，以數位化的方式接收和保存相關通知訊息，推動無紙化並呼應ESG的風潮。

透過此次調查，多數用戶表示「集保e手掌握」所提供的一站式資產整合服務，有效解決用戶管理紙本存摺與檢視不同帳戶不同資產的痛點；另外，「連結銀行」服務也深受用戶肯定，9月5日又再新增臺灣中小企業銀行，上線合作銀行已達14家。

集保結算所陳光輝副總經理指出，集保e手掌握App自2017年上線迄今，開通數已突破350萬戶，新開戶申請比率更高達86%，對他們來說，是肯定也是責任。他們透過滿意度調查，深入瞭解用戶的需要，優先將eNotice服務納入規劃，未來也將持續精進服務品質。

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