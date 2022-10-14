新北地理奧林匹亞競賽創佳績　14位高中生爭取代表台灣出賽

第21屆高中地理奧林匹亞競賽日前成績揭曉， 新北市高中成績大放異彩，在個人組及團體組部分共獲得2金、1銀 、4銅的佳績，成績相當亮眼。將有14位同學獲選國手培訓的資格 ，有望代表台灣出賽。

教育局長張明文表示，此次競賽榮獲2金， 創新北市歷年來最好的成績。 選手參加國際地理奧林匹亞決賽面臨不同的挑戰， 除了全英文的試題外，選手更必須兼具學科能力、 外語實力以及論述表現，難度極高。 期許所有新北的同學們均能通過選訓營的培訓與考核， 繼續為台灣及新北爭取好成績，在國際賽場上大放異彩。

康橋高中林郁珊、李知穎同學以「來去藏水—馬崗海女文化地圖」 榮獲「實察繪圖組」金牌，學校近年積極發展「新店學」課程， 安排國中小師生走讀新店瑠公圳遺跡、溪州部落、景美園區等， 結合在地資源，鼓勵學生挖掘潛在議題深入研究， 讓學生開啟跨領域的學習與對話，學習將理論應用在實務面。

榮獲個人組銀牌的板橋高中魏翊翔同學表示，從培訓與參賽過程中， 除了見識到更廣泛的知識，新鮮的題目更是層出不窮， 他認為在地理與英文學識外， 臨機應變是激發想像力解決問題的重要能力， 是個充滿趣意的學習體驗；另指導老師呂唯鈺與劉姿含表示， 能帶領翊翔同學勇奪個人賽銀牌的殊榮， 歸功於他的努力以及對地理的熱忱，由於是第一次指導， 面對全英文試題，其實是不小的考驗。

樹林高中在團體組「實察繪圖組」獲得2銅，以「 憶回清領鳥瞰新莊廟街」共同獲獎的鄭心瑜、 楊凱婷及彭子薰同學表示，新莊位於大漢溪凹岸， 透過這次實地考察街道、廟宇， 在地圖上復刻清領時期新莊廟街興盛的模樣。另以「 從黑金運輸走向文化觀光的平溪支線」共同獲獎的侯宜蓁、 范姜又琳及楊書涵同學表示，透過這項競賽， 學會了統整與思辨的能力，與組員們共同努力整理與繪製呈現作品， 也讓他們體會共學、共作的重要性。

教育局表示，新北市重視跨域學習及合作，積極推動高中精進計畫， 並透過成立新課綱協作平臺及各課程發展中心， 協助各學科課程推動及跨領域課程的研發， 今年更將創新教育加速器計畫轉型為在地就學大聯盟計畫持續挹注， 讓學校能跨領域的教育合作，並享有更充實豐富的課程資源， 得以培養學生統整性的思考能力，提供適性探索、多元展能、 適性揚才的可能與機會，藉此培育各領域所需， 兼具競爭力及合作力之優質人才。

板橋高中魏翊翔同學榮獲銀牌-(左起)劉姿含老師、魏翊翔同學、賴春錦校長、呂唯鈺老師（照片來源：新北市教育局提供）

樹林高中(左至右)-楊凱婷、鄭心瑜、彭子薰榮獲銅牌。（照片來源：新北市教育局提供）

樹林高中(左至右)-侯宜蓁、楊書涵、范姜又琳榮獲銅牌。（照片來源：新北市教育局提供）