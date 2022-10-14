國門開 新變種BF.7將襲台灣！症狀、傳染力、因應對策...QA一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）Omicron又有新變種病毒株，BF.7BF.7在中國首度現蹤後，已在歐美多國迅速傳播，面對台灣國境解封，入境免隔離的情況下，國內疫情是否將再創新高？對此，專家除了呼籲盡快接種次世代疫苗外，則盼國人保持平常心。

究竟BF.7是什麼？民眾該怎自保呢？以下由《台灣英文新聞》為您整理常見QA。

BF.7為何？從哪裡來的？

BF.7又稱為BA.5.2.1.7，屬Omicron的BA.5變異株衍生的第3代亞型，在9月28日於中國內蒙古呼和浩特市首度驗出後，目前至少5個城鎮通報發現感染BF.7的患者，分別是廣東韶關、深圳，內蒙古呼和浩特、烏蘭浩特以及山東煙台。

BF.7症狀有哪些？

高燒、持續性咳嗽、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、嗅覺改變和食慾不振等。

BF.7國際現況？

在中國首度被驗出之後，BF.7迅速在德國、法國、英國、丹麥、荷蘭、比利時、荷蘭等國蔓延，在美國的檢出比例甚至已竄升到排名第三。

台灣有個案嗎？

國內曾於8月5日至9月15日間通報3例BF.7的境外移入個案，分別來自荷蘭、法國、美國，目前未有本土個案。

BF.7會變成主流變異株嗎？

相對於BA.4或者BA.5，BF.7的蔓延速度快、傳染力強、時間更短，極易造成大面積擴散，以及增加重複感染的機會。世界衛生組織（WHO）示警，BF.7正蔓延全球「幾週內恐成主流」。

而指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、指揮官王必勝則認為目前各種可能性都難以排除，也沒有專家能準確預估何時會流行哪種變異株，將持續監測，作為國內流行風險評估的參考。

BF.7易引發重症嗎？

台大兒童醫院小兒部李秉穎認為，新冠肺炎已逐漸走向感冒化，再如何變異也不用過於驚慌，有沒有打次世代疫苗在以前的研究中看起來就是會降低感染率，但對重症率應該不會有太大變化，重症個案數沒有增加太多，也不會對醫療機構造成更大負擔。

因應對策

面對國境解封，入境旅客一率採0+7措施，國內專家坦言，BF.7入侵台灣是遲早的事。台大兒童醫院小兒部李秉穎表示，按照經驗，新的變異病毒出現到進入台灣大約為2至3個月，現在邊境解封，未來確診人數也會持續波動，只是若多為輕症就不必太過於在意。

由於國人接種追加劑大多已超過半前，疫苗所產生的保護力已隨著時間逐漸下降，台大公衛學系陳秀熙教授表示，接種8個月以上的保護力只剩30%-40 %，而台灣原始株疫苗施打幾乎已經超過6個月，喪失避免住院的保護力。國內專家們呼籲民眾盡快接種次世代疫苗，以提升預防重症、住院和死亡的保護力。



此外，染疫過的民眾也別自認有「無敵星星」的免疫護體就輕忽重複感染的風險，，據研究顯示，重複感染會增加死亡、住院和長新冠風險，尤其慢性病患者更該當心。

針對部分國人引頸期盼的BA.5版本的莫德納次世代疫苗，李秉穎強調「不要等，永遠等不到」，病毒每2至3個月就會變異，可能BA.5疫苗研發時，BF.7已成為強勢病毒株，「那你再繼續等BF.7，就永遠等不到！」