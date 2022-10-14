新北愛兒包連續3年支持小爸媽　卡多摩等20家廠商捐贈

卡多摩等廠商響應新北市愛兒包計畫， 前2年已捐出600份愛兒包， 今年卡多摩嬰童館再度號召協力廠商捐出育兒用品， 板信商業銀行總經理方嘉男並率領27位企業志工， 合力打包500份愛兒包，每份含奶瓶、尿布、濕紙巾、奶嘴、 母嬰營養品等17項育兒物品，市值7,500元， 其中300份將透過新北市小爸媽個管中心送給小爸媽家庭， 200份則送給有參與兒少發展帳戶的低收入戶家庭， 以幫助這群爸媽養育子女。

社會局長張錦麗表示，2020年元月起， 新北市委託善牧基金會培家中心成立小爸媽個管中心， 發現新北市小爸媽大約7成已婚，3成為則為未婚，必須獨自扶養。 在實務上即使已婚的小爸媽，照顧任務仍常落在小媽媽身上。 小爸媽常因年齡、家庭、社會經驗及工作等因素， 陷入左支右絀的窘境，因此社會局從2020年起便媒合資源， 以幫助小爸媽。 一位小媽媽毛毛表示，為了照顧孩子只能辭掉工作， 家庭收入剩下爸爸一份，生活非常辛苦，為了減少開支， 連揹巾都不敢買，收到愛兒包，發現裡面從揹巾、奶瓶、奶嘴、 圍兜等一應俱全，甚至還有營養品，讓她非常感動。

板信商業銀行總經理方嘉男表示，板信已連續3年幫忙打包， 同仁都非常開心能為小爸媽盡一分心力，幾天前就開始在群組揪人， 頻問什麼時候作業？每位同仁都盡量將愛兒包塞得滿滿的， 希望給小爸媽滿滿的愛。

張錦麗也特別感謝卡多摩嬰童館以及響應的20家廠商， 3年來總共捐出1,100份愛兒包， 也感謝板信企業志工全力動員，持續3年幫忙分裝打包。 新北市小爸媽個管中心除協助發送， 並會透過專業社工團隊全程陪伴和服務，以協助小爸媽走出困境， 迎向新生活。