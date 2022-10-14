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新北愛兒包連續3年支持小爸媽　卡多摩等20家廠商捐贈

板信志工幫打包　每份市值7500元送幸福到弱勢兒家

By 台灣英文新聞
2022/10/14 17:16
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

卡多摩等廠商響應新北市愛兒包計畫，前2年已捐出600份愛兒包，今年卡多摩嬰童館再度號召協力廠商捐出育兒用品，板信商業銀行總經理方嘉男並率領27位企業志工，合力打包500份愛兒包，每份含奶瓶、尿布、濕紙巾、奶嘴、母嬰營養品等17項育兒物品，市值7,500元，其中300份將透過新北市小爸媽個管中心送給小爸媽家庭，200份則送給有參與兒少發展帳戶的低收入戶家庭，以幫助這群爸媽養育子女。

社會局長張錦麗表示，2020年元月起，新北市委託善牧基金會培家中心成立小爸媽個管中心，發現新北市小爸媽大約7成已婚，3成為則為未婚，必須獨自扶養。在實務上即使已婚的小爸媽，照顧任務仍常落在小媽媽身上。小爸媽常因年齡、家庭、社會經驗及工作等因素，陷入左支右絀的窘境，因此社會局從2020年起便媒合資源，以幫助小爸媽。 一位小媽媽毛毛表示，為了照顧孩子只能辭掉工作，家庭收入剩下爸爸一份，生活非常辛苦，為了減少開支，連揹巾都不敢買，收到愛兒包，發現裡面從揹巾、奶瓶、奶嘴、圍兜等一應俱全，甚至還有營養品，讓她非常感動。

板信商業銀行總經理方嘉男表示，板信已連續3年幫忙打包，同仁都非常開心能為小爸媽盡一分心力，幾天前就開始在群組揪人，頻問什麼時候作業？每位同仁都盡量將愛兒包塞得滿滿的，希望給小爸媽滿滿的愛。

張錦麗也特別感謝卡多摩嬰童館以及響應的20家廠商，3年來總共捐出1,100份愛兒包，也感謝板信企業志工全力動員，持續3年幫忙分裝打包。新北市小爸媽個管中心除協助發送，並會透過專業社工團隊全程陪伴和服務，以協助小爸媽走出困境，迎向新生活。

更新時間 : 2022-10-14 18:25 GMT+08:00

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