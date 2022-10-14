美、英、德、日團隊獲技創新卓越獎 賴清德：歡迎國際團隊立足台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）賴清德副總統今（14）日下午接見國科會「第一屆科技創新卓越獎TIE Award」的獲獎隊伍，也期盼持續與國際團隊合作，因應未來世界的挑戰，共同為國際社會作出貢獻。

國科會今年舉辦首屆「科技創新卓越獎TIE Award」國家級獎項，有來自美國、英國、德國、日本、智利等25國、近 120 支頂尖科研新創團隊角逐，類別橫跨第三代半導體、高效節能、智慧醫療、航太通訊、智慧製造等未來關鍵領域。首獎與二獎分別由來自台灣的見臻科技（Ganzin）、邑流微測（FlowVIEW Tek）獲得，三獎則由英國團隊Paragraf 拿下，7組優勝隊伍包括NanoBridge（日本）、Virginia Tech Future Energy Electronics Center（美國）、KUDO（美國）、NanoWired（德國）、Qscire（智利）以及來自本土的原見精機（Mechavision）、國立台灣大學、滿拓科技（DeepMentor）。

國科會主任委員吳政忠今日下午率11組獲獎團隊晉見副總統賴清德，賴清德在致詞中指出，「科技創新卓越獎」是由國科會主辦，今年是第一屆，特別以半導體相關應用為主題向國際徵件，這背後代表著幾項重大的意義。第一，半導體固然是台灣非常重要的產業，但是我們也願意與國際的廠商合作、分享，希望國際社會能夠更好。

其二，台灣是一個民主、自由、法治的國家，非常重視創新的保護，也非常歡迎國際團隊能夠立足台灣，發展事業；其三，未來世界將走上全面智慧化的趨勢，也會面臨氣候危機的衝擊。台灣非常希望能夠跟國際團隊共同合作，因應未來的世界，也共同面對氣候變遷所帶來的種種問題，為國際社會作出貢獻。

國科會表示，獲獎團隊第一名3萬美金、第二名2萬美金、第三名1萬美金，其餘各7千美金，此外也將在台灣創新技術博覽會TIE未來科技館展出得獎技術，更將擁有與我國科技大廠一對一媒合，強化後續進一步合作及落地機會，明（15）日實體展終日由國科會吳主委頒獎。