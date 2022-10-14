新北特教教學寶典不藏私　為新進教師投注支持與活力

日前教育局於大觀國中辦理為期2天的新進特教教師研 習，約有200名的正式與代理特教教師參與專業增能， 課程內容包括新北特殊教育的現況與展望、 好好開一場個別化教育計畫(IEP)、 分場次分教育階段的班級經營與教學實務研討及親師溝通技巧等，更 邀請各學科教師，分享國英數教學實務，讓普特齊心， 協助孩子解決學習困難。

教育局長張明文表示，為了守護每一位特教孩子， 把每一位孩子帶上來，特教教師正是孩子學習的引路人， 教育局持續推動特教教師的培力，使新進特教教師， 掌握特殊學生特質及輔導的原理原則。本次研習首播《 特殊教育線上教學示例》影片， 提供特教教師規劃重度障礙學生遠距教學的指引， 讓孩子的學習不中斷，同時安排親師溝通技巧的練習， 了解家長的需求及焦慮，以提供適切的教育服務。 也練習與行政及普通班導師溝通，整合校內系統的資源， 共同協助特教學生。

此外，除了新進教師研習之外，新北市更首創初任輔導制度， 由資深特教教師陪伴初任正式教師，度過頭3年的適應期。 除了情感支持，經驗傳承之外， 更結合教育局辦理的教學工作坊等相關研習， 輔導老師和初任教師一起投入，互相砥礪，精進教學知能， 秉持不放棄任何一位孩子，持續精進特教專業知能。

五寮國小資源班教師張芷琳老師，一系列的研習活動， 讓自己看到自己的責任，體會到每位特教教師的辛苦， 深刻了解到特教教師所面臨到的課題，透過分組研討與提問， 在孩子的需要上，看到我們的責任。 長期擔任初任輔導的永和國中資源班教師陳靜淑也提到， 初任輔導制度最重要的價值是陪伴年輕夥伴一起走， 讓他們在初任教的路上不孤單，透過分享讓我們不斷增能， 匯聚更多力量，打造更友善的校園，讓孩子們快樂學習。

教育局表示，新北市從2008年創立初任輔導制度以來， 藉由薪火相傳，讓特教體系更為綿密，新北特教也不斷邁向專業化。 另外，除了《特殊教育線上教學示例》影片之外， 更出版全國第一本「學習的引路人-特教教師提供入班協助或訓練之 實施說明與示例」，提供學校協助特殊需求學生能讓融入普通班， 發行印製1800本，電子書下載近5000次。 期待透過教學寶典的分享，及教學輔導教師的陪伴， 為特教教師們投注支持與活力，讓教師們對工作能更快上手及適應， 以造福更多的孩子。

經驗豐富的特教教師，對初出茅廬的初任教師傾囊相授教學經驗。(照片來源：新北市教育局提供)

學科領域老師提供有效教學方法，並讓新進教師們討論教學設計實務。(照片來源：新北市教育局提供)