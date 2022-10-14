新北特教教學寶典不藏私　為新進教師投注支持與活力

日前教育局於大觀國中辦理為期2天的新進特教教師研習，約有200名的正式與代理特教教師參與專業增能，課程內容包括新北特殊教育的現況與展望、好好開一場個別化教育計畫(IEP)、分場次分教育階段的班級經營與教學實務研討及親師溝通技巧等，更邀請各學科教師，分享國英數教學實務，讓普特齊心，協助孩子解決學習困難。
教育局長張明文表示，為了守護每一位特教孩子，把每一位孩子帶上來，特教教師正是孩子學習的引路人，教育局持續推動特教教師的培力，使新進特教教師，掌握特殊學生特質及輔導的原理原則。本次研習首播《特殊教育線上教學示例》影片，提供特教教師規劃重度障礙學生遠距教學的指引，讓孩子的學習不中斷，同時安排親師溝通技巧的練習，了解家長的需求及焦慮，以提供適切的教育服務。也練習與行政及普通班導師溝通，整合校內系統的資源，共同協助特教學生。
此外，除了新進教師研習之外，新北市更首創初任輔導制度，由資深特教教師陪伴初任正式教師，度過頭3年的適應期。除了情感支持，經驗傳承之外，更結合教育局辦理的教學工作坊等相關研習，輔導老師和初任教師一起投入，互相砥礪，精進教學知能，秉持不放棄任何一位孩子，持續精進特教專業知能。
五寮國小資源班教師張芷琳老師，一系列的研習活動，讓自己看到自己的責任，體會到每位特教教師的辛苦，深刻了解到特教教師所面臨到的課題，透過分組研討與提問，在孩子的需要上，看到我們的責任。長期擔任初任輔導的永和國中資源班教師陳靜淑也提到，初任輔導制度最重要的價值是陪伴年輕夥伴一起走，讓他們在初任教的路上不孤單，透過分享讓我們不斷增能，匯聚更多力量，打造更友善的校園，讓孩子們快樂學習。
教育局表示，新北市從2008年創立初任輔導制度以來，藉由薪火相傳，讓特教體系更為綿密，新北特教也不斷邁向專業化。另外，除了《特殊教育線上教學示例》影片之外，更出版全國第一本「學習的引路人-特教教師提供入班協助或訓練之實施說明與示例」，提供學校協助特殊需求學生能讓融入普通班，發行印製1800本，電子書下載近5000次。期待透過教學寶典的分享，及教學輔導教師的陪伴，為特教教師們投注支持與活力，讓教師們對工作能更快上手及適應，以造福更多的孩子。
經驗豐富的特教教師，對初出茅廬的初任教師傾囊相授教學經驗。(照片來源：新北市教育局提供)
學科領域老師提供有效教學方法，並讓新進教師們討論教學設計實務。(照片來源：新北市教育局提供)