台灣中選會審定九合一候選人名單　藝人謝和弦等7人•不符登記資格

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中選會今天(14日) 舉行委員會議，審查九合一選舉相關候選人資格，其中直轄市長與縣、市長候選人共95人登記，均符合規定；直轄市與縣市議員參選人有7人不符資格，包含原欲參選台北市議員的藝人謝和弦。

中央選舉委員會今天舉行委員會議，審查通過民國111年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉候選人資格；各直轄市、縣市選舉委員會將於21日辦理候選人姓名號次抽籤。

中選會表示，審查通過的候選人名單，包括直轄市長候選人共有30人登記、縣市長候選人共65人登記，均符合規定。

不符合規定部分，直轄市議員候選人共有745人登記，符合規定者742人，不符合規定者3人。

中選會指出，台北市第5選舉區謝和弦因毒品危害防制條例案在111年6月23日經台灣新北地方法院110年度簡上字第395號判決確定，處有期徒刑4月，如易科罰金以新台幣1000元折算1日，依111年9月6日台灣高等檢察署刑案紀錄簡覆表，尚未執行完畢。

中選會說，因有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定的情事，謝和弦不得登記為候選人。

另外，新北市第4選舉區吳建智為平地原住民，資格與選區不符，未符公職人員選舉罷免法第24條第1項規定，因此不准予登記。

中選會說，台中市第4選舉區王朝坤則因共同犯農會法「交付財物罪」，且在9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

中央社報導, 縣市議員候選人部分，共有941人登記，符合規定者937人；不符合規定者4人，不得登記為候選人，包含新竹縣第8選舉區劉珈愷、彰化縣第5選舉區洪本成、南投縣第2選舉區涂恩平、宜蘭縣第4選舉區吳紹文也因有公職人員選舉罷免法規定情事。

圖/中選會臉書