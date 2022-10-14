台灣今年入秋首例流感死亡！9旬婦未打疫苗　染A流發病當天即死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內出現10月流感季起的首例流感併重症死亡個案，患者為90多歲以上女性，未接種本季流感疫苗，10日因身體不適送醫，不幸於當天過世。

疾管署說明，這名個案為慢性病史之長照機構住民，於10月10日出現呼吸不順、體溫低症狀，隨即送醫並通報，仍不幸在當天死亡。個案COVID-19快篩陰性，於10月12日檢驗確認感染A型H3N2流感病毒，研判為流感併發重症。

疾管署表示，流感高風險群一旦感染流感病程演變相當快速，常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，如有出現前述症狀請務必儘速就醫，以降低引發重症、死亡的風險。

此外，接種疫苗為預防流感最有效的方法，本年公費流感疫苗已經開打，第一階段對象包括：65歲以上長者、學齡前幼兒以及高風險慢性病人及孕婦等流感高風險群，截至10/13接種數約184萬劑，較去年同期121萬劑為高，65歲以上長者接種率26.7%，籲請符合第一階段公費條件者儘速完成接種。

疾管署指出，依監測資料顯示，近期國內社區流感病毒活動度上升，檢出以A型H3N2為主，未達流行閾值，另門急診類流感就診人次亦呈上升，且高於2020年及2021年同期。另外，國際間北半球近二週流感活動漸增，於北美洲已趨近流行閾值，亞洲新加坡及韓國亦有明顯上升，主要流行型別為A型H3N2。