Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣今年入秋首例流感死亡！9旬婦未打疫苗　染A流發病當天即死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/14 15:48
國內出現10月流感季起的首例流感併重症死亡個案。(示意圖/pixabay)

國內出現10月流感季起的首例流感併重症死亡個案。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）國內出現10月流感季起的首例流感併重症死亡個案，患者為90多歲以上女性，未接種本季流感疫苗，10日因身體不適送醫，不幸於當天過世。

疾管署說明，這名個案為慢性病史之長照機構住民，於10月10日出現呼吸不順、體溫低症狀，隨即送醫並通報，仍不幸在當天死亡。個案COVID-19快篩陰性，於10月12日檢驗確認感染A型H3N2流感病毒，研判為流感併發重症。

疾管署表示，流感高風險群一旦感染流感病程演變相當快速，常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，如有出現前述症狀請務必儘速就醫，以降低引發重症、死亡的風險。

此外，接種疫苗為預防流感最有效的方法，本年公費流感疫苗已經開打，第一階段對象包括：65歲以上長者、學齡前幼兒以及高風險慢性病人及孕婦等流感高風險群，截至10/13接種數約184萬劑，較去年同期121萬劑為高，65歲以上長者接種率26.7%，籲請符合第一階段公費條件者儘速完成接種。

疾管署指出，依監測資料顯示，近期國內社區流感病毒活動度上升，檢出以A型H3N2為主，未達流行閾值，另門急診類流感就診人次亦呈上升，且高於2020年及2021年同期。另外，國際間北半球近二週流感活動漸增，於北美洲已趨近流行閾值，亞洲新加坡及韓國亦有明顯上升，主要流行型別為A型H3N2。
流感

相關新聞

2022年冬天皮繃緊　台大醫：「新冠、流感、肺炎鏈球菌」一起來　四大族群要當心
2022年冬天皮繃緊　台大醫：「新冠、流感、肺炎鏈球菌」一起來　四大族群要當心
2022/10/13 17:23
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
2022/10/12 10:17
桃園118名3歲以下幼童遭誤打流感疫苗　市府裁罰醫院25萬元
桃園118名3歲以下幼童遭誤打流感疫苗　市府裁罰醫院25萬元
2022/10/07 12:43
談免疫負債、流感疫情　李秉穎：今年一定大流行　籲快打流感疫苗
談免疫負債、流感疫情　李秉穎：今年一定大流行　籲快打流感疫苗
2022/09/29 15:30
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
2022/09/28 10:01

更新時間 : 2022-10-14 16:05 GMT+08:00

最受歡迎

10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
【更新】碩士論文違反學術倫理•德明科大撤銷學位　蔡壁如: 無法認同、將提救濟申覆
【更新】碩士論文違反學術倫理•德明科大撤銷學位　蔡壁如: 無法認同、將提救濟申覆
談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量
談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
台灣10/13解封0+7免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠
台灣10/13解封0+7免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠