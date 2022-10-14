〈時評〉侯友宜最大競爭者　其實是「正藍旗」盧秀燕

新北市長侯友宜要更上一層樓，他眼前最大的敵人，已經不是國民黨主席朱立倫等人，而是這次角逐連任台中市長的盧秀燕，因為盧秀燕正在逐步擴大個人影響力，企圖營造自己是藍營女性共主地位，而且與侯友宜相比，盧秀燕更具有正藍旗背景。

從今年選舉開跑以來，盧秀燕搶在侯友宜前面，率先跨出台中市輔選，然而，盧秀燕甚至將觸角延伸到其他陣營，在黨內和地方上都引起側目。

10月8日，盧秀燕先北上到新竹市，替國民進黨市長參選人林耕仁站台，但隔了一天，民眾黨新竹市長參選人高虹安前往台中建國市場參訪，盧秀燕更熱絡地挽起高虹安的手臂，兩人互動非常密切。

不僅如此，盧秀燕的第一場大型造勢晚會，於10月13日登場，整個活動現場更安排彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙和其他女性縣市首長參選人，一共10位同台為盧秀燕造勢，這個選戰規格，僅次於國民黨8月全代會的提名活動。

藍營裡面，原本被政壇上最看好的是侯友宜，但盧秀燕動作之大，恐怕已帶給侯友宜不小的壓力。畢竟，兩人在泛藍支持者的眼裡，有著不同政治色彩，盧秀燕長期待在國民黨，有著正藍旗背景，但侯友宜在政壇上嶄露頭角是在民進黨第一次執政時期，近年來有些國民黨的活動，侯友宜有時會刻意保持距離，侯友宜經常被貼上「藍皮綠骨」的標籤，相形之下，盧秀燕更能凝聚深藍的票源。

以目前的民調趨勢觀察，盧秀燕處於穩定領先態勢，但這不代表沒有隱憂，因為今年初的台中市第二選區立委補選，民進黨贏得被視為泛藍政治版塊的這一席，加上上半年的民調，盧秀燕的支持度並不高，這都是盧秀燕的警訊，也是民進黨台中市長參選人蔡其昌的契機。

只是，盧秀燕會冒險踏出台中市，跨越到其他縣市助選，目的當然是希望營造自己有全國性的知名度和影響力，來回補她在台中市的不足，另一方面，絕對是著眼於年底選戰過後，證明自己有更上一層樓的實力。

只是投票尚未出爐、選舉結果沒有揭曉前，政治人物的一舉一動都是變數，也會影響到選民的投票傾向，萬一盧秀燕讓台中市民感覺得她是「吃碗內、看碗外」，恐怕最後只會折損自己的羽翼，更遑論要與侯友宜展開下一波的競合關係。