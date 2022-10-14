種族歧視、扭曲歷史？近期小女子、黑話律師、毒梟聖徒等多部韓劇遭出征

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近年隨著韓流文化盛行於全世界，許多韓劇、南韓電影、韓國音樂等都備受全世界矚目，也因此多少會被用放大鏡檢視，不少齣韓劇就被網友及其他國家批評充滿歧視、扭曲歷史。

據韓媒中央報導，最近被指貶抑他國家文化的例子為，李鍾碩所主演的韓劇「黑話律師」，被冤枉而被關進監獄的李鍾碩對連續殺人犯說道：「你媽媽生下你這種神經病後到底吃了什麼？冬蔭功（泰式酸辣湯）？還是牛血湯？」該片段播出後引起泰國網友撻伐，怒指「這是在諷刺泰國有很多壞人嗎？」「難道吃冬蔭功血會變髒嗎？」

另外，韓劇「小女子」及「毒梟聖徒」則是遭到政府親自出面抗議。「小女子」將參加越戰的劇中人物稱為「英雄」，並稱「一個韓國軍人平均可以殺掉20名越南軍人」等台詞，遭到越南廣播與電子訊息管理局的抗議，認為該劇「扭曲歷史」，要求小女子在越南當地下架，而該劇最終也在9月6日於越南Netflix下架。上個月於Netflix上架的韓劇「毒梟聖徒」則因將南美國家蘇利南描繪成毒品氾濫、政府腐敗的國家，遭到蘇利南外交部的強烈抗議，認為該劇讓他們多年來扭轉形象的努力功虧一簣。

此外，去年所播出的SBS電視劇「上流社會3」，劇中角色Alex以雷鬼髒辮髮型、充滿紋身、金牙搭配黑人口音的形象登場，引起醜化黑人文化的批評聲浪，網友認為該劇有不當文化挪用（Culture Appropriation）之嫌，歧視、不尊重少數文化，眾多外國觀眾要求SBS下架該劇，並發起抵制，直到飾演Alex的演員朴恩碩出面以全英文道歉。

同樣為SBS播出的電視劇「Racket少年團」，則是因劇中參訪印尼的教練，對於當地環境表示不滿的負面表達方式，成為眾矢之的。

報導指出，有分析認為，最近之所以會反覆出現這類事件，是因韓國電視劇和電影廣泛流行於全世界，但韓國對於文化多樣性的認知卻未跟上腳步。大眾文化評論家金憲植（音譯）表示，現在韓國流行文化的影響力越來越大，但編劇們似乎只考慮到國內觀眾，如果劇情會直接提及特定國家，應要更加慎重。

明知大學政治外交學系鄭惠玉（音譯）教授則指出，若查看一些過去的資料能發現，南韓在開化期時原封不動地接受了西方的種族主義，導致在經歷殖民期和全球化的過程中，韓國人開始無意識地貶低比南韓經濟發展還緩慢的國家，因此應該要透過改善制度與教育，提高社會的種族差異接受性。

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