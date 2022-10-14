台北老爺秋冬好味到 限定美饌上桌

秋冬正是食慾大開的時節，在大口品嚐美食之際，還應該講究味蕾與心靈的滿足。台北老爺酒店使用當季食材與精湛廚藝，在中山日本料理廳、明宮粵菜廳以及Le Café咖啡廳規劃秋冬經典料理，展現形色味兼具的烹調藝術，暖心又暖胃。心意與新意兼具的豐富佳餚，包含在日本素有海中鵝肝美譽的鮟鱇魚鍋物套餐、膏肥味美的蝦蟹等海陸雙享美饌，還有以獨特辣味與香氣擄獲人心的韓式料理吃到飽，即日起至2022年12月31日澎派登場。

中山日本料理廳 「鮮享鮟鱇」鍋物套餐

在日本關東，鮟鱇魚被喻為人間極品，冠上「西有河豚、東有鮟鱇」之稱號，是日本料理中不可或缺的美味。雖然外型其貌不揚，但因為長時間棲息海底少活動，富含膠原蛋白，肉質結實彈嫩媲美龍蝦，鮮美更勝一般魚肉，就連在歐美餐飲界也深受歡迎，許多米其林廚師會選擇作為創意料理的重要食材，無論任何烹飪方式，都能找出專屬的幸福滋味。

中山日本料理廳藍文彬主廚，特請專人自日本豐洲市場，嚴選現流鮟鱇魚新鮮直送，推出「鮮享鮟鱇」精緻個人鍋物套餐，內含有和風開胃前菜、季節生魚片、鮑魚佐鴻喜菇時蔬煮物、酥炸鮟鱇魚佐金桔、特製花壽司、鮟鱇魚小鍋，搭配季節水果與甜點，每套售價3,600元+10%，時令的新鮮味道不容錯過。

明宮粵菜廳「秋旬之味．海陸大賞」六款單點揭開食慾之秋序幕

秋冬向來為養氣補身的旺季，無論是陸地還是海中的食材，都適合化作桌上佳餚與饕客暢享，用一道又一道的美味料理讓人陶醉其中。蝦蟹是專屬秋天的味道，此時正屬肥美之季，明宮粵菜廳何啟光主廚精選重達近800公克的沙公，運用港式薑蔥炒、沙茶粉絲煲、蒜蓉花雕蒸、香酥避風塘四種料理手法詮釋，盡享秋蟹的獨有風味。還有炸至金黃的避風塘軟殼蟹，伴隨著外層的蒜香味香氣逼人；以及豐盈鮮美的白菜海鮮蟳味鍋，同時吃得到軟Q的曼波魚，匯集而成的湯頭精華濃郁鮮甜，補氣滋養身心。

本期菜色選項中還有主廚拿手料理，包括寧波年糕花雕雞、黑醋鎮江排骨和砂鍋一口牛，以食材的原始風味為出發，在經典中變化出味巧色全，上桌後即香味四溢，值得細細品味正宗粵式料理的精髓，盡情享受口齒留香的美好滋味，每份單點售價680元+10%起。

Le Café 咖啡廳 「韓味食藝」 開啟異國辛香味旅

從韓劇、韓國綜藝節目的熱門程度，連帶使韓式料理也深受民眾喜愛，有內「韓」的餐廳成為聚餐首選。林繼正主廚精心推出數十道正宗韓式佳餚上陣，道地的視覺與味覺震撼讓人欲罷不能，輕鬆透過味蕾遨遊韓國，除了耳熟能詳的海鮮煎餅、泡菜海鮮豆腐鍋、韓式烤肉、辣炒年糕外，另外像是蒜味炸雞、安東燉雞、辣炒中卷、馬鈴薯排骨湯、牛肉雪白濃湯以及多樣的正宗韓式泡菜等，豐富選擇滿足所有人的胃。與老主顧們最愛的各式生魚片、沙拉、現切餐檯與甜點區，吃到飽的過癮滋味再升級。2022年10月31日前，雙人同行，平日午餐優惠價2,000元(原價2,596元)、平日晚餐時段也只要2,200元(原價2,816元)。