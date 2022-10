習近平控制狂上身 中國變得更強、也更弱了

(台灣英文新聞 / 知微 綜合報導)中國二十大即將於16日登場,習近平的第三任期看來並無懸念。當外界揣測中國在習氏一人獨大領導下,會變得多具威脅性之際,經濟學人指出,習近平對抓緊政權的執拗,其實也讓中國弱點畢露、益發危險。面對危險的巨龍,西方國家必須知敵,方足以制敵。

在一篇題為「對控制的執著,中國弱化了卻更危險了」(An obsession with control is making China weaker but more dangerous)的文章中,經濟學人提到,在習近平治下,中國費了不少心力,滲入國際組織,與專制政權拉幫結派,以經濟大手將貧國攬入其勢力範圍,其不向全球秩序低頭的意圖,或許真能成功。

誠然,歷史上從未有任何政體的資源能與今日中國比擬。習近平一錘定音,一旦決定了要投人工智慧、5G等科技與關鍵技術,便是公私之力全力傾注,藉此取得領先地位、訂定規範的話語權,壯大地緣政治影響力。然而,文章也點出了,西方過度高估中國由上而下的發展模式,卻低估了習近平難以遏制的控制慾,可能一步步蛀蝕國家根本的風險。

中國將資源大舉灌注國家目標,卻效率不足。依據若干統計,美國企業產出的創新產品服務,較中國企業多出一倍。中國領導人堅不認錯的習性,也使錯誤更難有改正的機會。

再者,習近平與共產黨雖戮力將中國推往超級強權的地位,卻也將之推入了孤立處境。中國無所不在的防火牆「長城」,不利外國想法流入。COVID清零,阻撓了人員進出,中國學者無法參加海外研討會,沒了交流激盪的益處。在中國定居的歐洲人,也跑了一半。

與外界「失聯」多時的結果是,國家變成一攤死水,創造力沒了氧氣。要求外資交出敏感資料的做法,也令外國企業愈來愈難在中國扎根。畢竟,其對手不乏中國國營企業,交出資料,還談什麼競爭力?如此一來,中國逐漸成了研發活動的絕緣體。最後,中國人權不彰,難以結交真朋友,也限縮了與尖端科技國家合作的可能性。

這諸多的弱點,是中國將全船命運繫於唯一一名舵手的致命傷,但有弱點並不代表其就不危險,從俄國普丁(Vladimir Putin)之例可見一斑。中國愈趨孤立,愈易於激起好戰的民族主義情緒。

有鑑於此,經濟學人呼籲西方國家,須靈活對付既強且弱的中國,一味強硬無濟於事。對中國祭出敏感科技出口限制未嘗不可,但不應毫無限度。可以反制中國蠻橫改寫全球秩序的行徑,但應避免挑釁與過激辭令。應歡迎中國學生、企業主、科學家的到來與交流,而不應一竿子打翻一船人,全標籤為「潛在間諜」,畢竟是該受責難的是專橫政權,而非人民。

難,真的難。以古鑑今當可知,要與強大的獨裁政體交手,從來不是件易事。實力與智慧,缺一不可。