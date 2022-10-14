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習近平控制狂上身 中國變得更強、也更弱了

將全船命運繫於一人之手，錯誤決策便是覆舟。制敵必知敵，西方與中國的交手，需要的可不只是實力

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/14 15:04
中國共產黨歷史展覽館（圖／美聯社）

中國共產黨歷史展覽館（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國二十大即將於16日登場，習近平的第三任期看來並無懸念。當外界揣測中國在習氏一人獨大領導下，會變得多具威脅性之際，經濟學人指出，習近平對抓緊政權的執拗，其實也讓中國弱點畢露、益發危險。面對危險的巨龍，西方國家必須知敵，方足以制敵。

在一篇題為「對控制的執著，中國弱化了卻更危險了」（An obsession with control is making China weaker but more dangerous）的文章中，經濟學人提到，在習近平治下，中國費了不少心力，滲入國際組織，與專制政權拉幫結派，以經濟大手將貧國攬入其勢力範圍，其不向全球秩序低頭的意圖，或許真能成功。

誠然，歷史上從未有任何政體的資源能與今日中國比擬。習近平一錘定音，一旦決定了要投人工智慧、5G等科技與關鍵技術，便是公私之力全力傾注，藉此取得領先地位、訂定規範的話語權，壯大地緣政治影響力。然而，文章也點出了，西方過度高估中國由上而下的發展模式，卻低估了習近平難以遏制的控制慾，可能一步步蛀蝕國家根本的風險。

中國將資源大舉灌注國家目標，卻效率不足。依據若干統計，美國企業產出的創新產品服務，較中國企業多出一倍。中國領導人堅不認錯的習性，也使錯誤更難有改正的機會。

再者，習近平與共產黨雖戮力將中國推往超級強權的地位，卻也將之推入了孤立處境。中國無所不在的防火牆「長城」，不利外國想法流入。COVID清零，阻撓了人員進出，中國學者無法參加海外研討會，沒了交流激盪的益處。在中國定居的歐洲人，也跑了一半。

與外界「失聯」多時的結果是，國家變成一攤死水，創造力沒了氧氣。要求外資交出敏感資料的做法，也令外國企業愈來愈難在中國扎根。畢竟，其對手不乏中國國營企業，交出資料，還談什麼競爭力？如此一來，中國逐漸成了研發活動的絕緣體。最後，中國人權不彰，難以結交真朋友，也限縮了與尖端科技國家合作的可能性。

這諸多的弱點，是中國將全船命運繫於唯一一名舵手的致命傷，但有弱點並不代表其就不危險，從俄國普丁（Vladimir Putin）之例可見一斑。中國愈趨孤立，愈易於激起好戰的民族主義情緒。

有鑑於此，經濟學人呼籲西方國家，須靈活對付既強且弱的中國，一味強硬無濟於事。對中國祭出敏感科技出口限制未嘗不可，但不應毫無限度。可以反制中國蠻橫改寫全球秩序的行徑，但應避免挑釁與過激辭令。應歡迎中國學生、企業主、科學家的到來與交流，而不應一竿子打翻一船人，全標籤為「潛在間諜」，畢竟是該受責難的是專橫政權，而非人民。

難，真的難。以古鑑今當可知，要與強大的獨裁政體交手，從來不是件易事。實力與智慧，缺一不可。
中國
20大
二十大
習近平

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