聚焦永續 遠東新世紀2022紡織展大展綠色實力

應全球淨零碳排趨勢，遠東新世紀今年以永續及減碳為主軸，將展區中央劃分出Spun Yarn、Filament、ISPO國際大獎、IDM x FEFC、Knitting & Dyeing和Research & Development等六大專區，以凸顯一條龍的生產優勢，與綠色研發之成果。展區的四周則以Everyday、Everywhere、Everyone及永續為主題，搭配遠東新世紀為世界盃足球賽、NBA等重要運動賽事提供的球衣，象徵遠東新的環保產品已無所不在，融入每位民眾的日常生活。今天(10/12)遠東集團 徐旭東董事長也親臨2022紡織展會場表示: 今年TITAS紡織展最大的優勢在於台灣的紡織業進步卓越，強調以突破多功能性、複合性的材質為主，紡織不僅僅是時尚的展現，更打造全方位的功能性以外，讓材質順應氣候冬暖夏涼，更強調對環境友善的海陸空的永續環保纖維材質，且遠東新世紀在紡織產業鏈從上中下游皆配合永續發展，要用台灣的技術引領世界的紡織產業。

聯手超商通路 擴大塑料、舊衣回收再製領域

品牌合作銷售 消費者從日常生活實現永續

遠東新世紀從事寶特瓶再生回收事業已逾30年，過程中不斷精進回收與研發技術，將廢棄保特瓶製成多種纖維，其中以TOPGREEN®系列在業界最負盛名，廣泛運用於服裝、運動鞋、箱包袋材及汽車內裝飾材，近期更宣佈與7-ELEVEN、統奕包裝在北區的7-ELEVEN門市獨家建置「循環經濟資源回收機」，回收廢棄寶特瓶，再經由遠東新世紀分選、清洗、除汙、提黏的獨家技術，再製成高品質回收聚酯粒，應用於7-ELEVEN門市環保制服及其他商品，構築可持續發展的綠色永續生態圈。

除了寶特瓶之外，舊衣也是民眾經常回收的項目之一，但事實上，礙於技術限制，全球每年仍有數千萬噸的舊衣無法獲得妥善處理。為了不浪費民眾的愛心，遠東新世紀自數年前開始積極投入研發、改善廢舊紡織品回收技術，將舊衣再製成全新的紗線、布料與服飾。今年更升級推出「可視化織物回收聚酯纖維」，不需特殊染色即能在布料上創造出自然的麻花效果。在Spun Yarn專區內，遠東新世紀也展示不添加任何化學用品，單純藉由物理機械法，將100%聚酯及100%純棉紡織廢料轉化成100%再生短纖紗，製作出實用的衣著、背袋、鞋材及家飾等產品。專區內展示的另一款全新「丹寧回收紗」，則是為廢棄織物創造出時尚且具設計感的丹寧風格。

此外，由遠東新世紀與遠東東妮寢飾品牌聯手特製的商品--「TopGreen®環保永續保暖披毯」，也是今年TITAS展場中的一大亮點。披毯以回收寶特瓶為原料，兼具寢飾質感與環境永續之精神，更通過GRS、SCS、台灣環保標章，以及Oeko-Tex®100生態紡織品標準第一類產品級別…等認證；東妮寢飾另將毛毯製作成實用的尺寸販售，直接讓更多消費者可以選購，一上市就獲得好評、從日常生活展現永續精神。

海廢再生纖維 台灣永續成國際運動賽事寵兒

近年來，環保意識高漲，海洋廢塑議題引起全球關注，不少企業紛紛舉辦淨灘活動，遠東新世紀也與adidas®、海洋環保組織Parley for the Oceans合作「海洋回收紗」專案，將海廢塑料轉化為高附加價值的纖維，再製成運動鞋及服飾，有效攔阻11,000噸以上的塑料汙染海洋。近期更進一步在海洋回收紗的紡絲階段添加色母粒，製作成彩紗，以取代傳統的布料染色製程，可大幅降低能耗與用水量、阻攔海洋汙染，並減少二氧化碳排放。

由於遠東新世紀具備高規格的織造技術、一條龍生產…等特色，且能開發綠色節能纖維、快速反應品牌客製化的需求，因此長年成為國際運動賽事的球衣材料核心供應商之一。今年展場中高掛的2020東京奧運多國代表隊的練習服、2022 NBA finals champions 金州勇士隊和2021 NBA finals champion s密爾瓦基公鹿隊熱身外套等球衣，都是由遠東新世紀提供的布料製成。而11月下旬即將登場的2022世界盃足球賽，更有9個國家的代表隊將穿上遠東新世紀製作的球衣一較高下，其中，德國、日本、西班牙、阿根廷、墨西哥、比利時和威爾斯等7個國家已確定進入決賽。為了讓球員無後顧之憂的全力拚搏，遠東新世紀在球衣下足功夫，不僅使用海洋回收紗線，更考量球員在賽程中必須承受各種激烈碰撞，首創將強力抗爆織造技術運用於球衣。衣料本身經過多方向複合應力測試強度以及嚴格的爆破試驗，加上球員上百次的實戰應用，再根據人體不同部位的延展性及所需強度，設計出各自獨立且最合適的布面結構，使球衣更能與運動員融為一體，成為球員們最強力的後盾。

源頭減廢技術 獲2022國際大獎肯定

減少現有的廢棄物固然重要，但遠東新世紀深知，要實現永續夢，仍必須從源頭減廢。鑒於纖維在染色過程中的高耗水、高汙染一直是紡纖產業的重大課題，遠東新世紀子公司--遠東先進纖維特別研發「尼龍6,6原液染色纖維」，不必經過後段染色流程加工即具有色彩，大幅減少化學染料、助劑及水資源的耗用，並省略染色廢水的處理，達到節能減碳的效果。

另一方面，空污也是令人頭痛的環保難題。不過，遠東新世紀要做的不僅是減廢，還要「化廢為寶」。去年7月，已成功應用「碳捕捉與利用（CCU）」技術，產出全球首件由煉鋼廠廢氣再製成的低碳聚酯纖維衣，今年則正式進入量產階段。此次展場中，特別展示成品和相關製程圖，讓參觀者更了解其原理。與此同時，遠東新世紀亦將該纖維結合遠東先進纖維的尼龍6,6原液染色技術，研發出全新的FENC® TOPGREEN® BIO3環保布料，不僅從全球超過兩百個材料供應商中脫穎而出，榮獲德國ISPO TEXTRENDS（國際紡織趨勢大獎）最高榮譽「Best Product」（最佳環保產品獎），更獲國際紡織製造協會（ITMF）頒發「2022永續創新獎」。

得獎的喜悅更加堅定了遠東新世紀綠色轉型的腳步，除了進一步將廢氣回收再生聚酯技術應用於難度更高的工業級纖維材料上，並研發出完全使用廢棄塑料瓶重新造粒、抽絲製作的再生型聚酯環保纖維，織造為輪胎簾子布後，供應德國知名品牌輪胎公司生產環保輪胎，另與多家安全氣囊、安全帶等車材公司展開合作計劃。而鑒於電動車快速成長，遠東新也自2021年起，與國際知名電動車大廠配合生產聚酯窗簾型安全氣囊，實現輕量化減碳的環保目標，目前銷量穩定成長。

生物分解科技 循環經濟新解方

這幾年，COVID-19肆虐全球，雖然配戴口罩能有效防止疫情擴散，但全球因此每天產生超過40億片廢棄口罩，對環境來說也是一個負擔。遠東新世紀積極履行社會責任，於疫情初期，每月供應高達600噸的口罩用纖維，並研發創新纖維，以減少熔噴不織布的使用量。為協助全球解決廢棄口罩問題，更於2021年開發生質及生分解口罩用不織布纖維原料，除了具備與石化纖維相同的親水、親膚、柔軟等品質之外，在適當的掩埋環境下，還可自然分解，能應用於口罩、尿布、濕紙巾、衛生棉、面膜…等各種不織布產品。其中，生質與生分解材料亦可搭配寶特瓶回收或海洋回收之塑料製成纖維，達到循環經濟的目標。

追求永續不僅是遠東新世紀的目標，亦是遠東集團旗下企業共同的方向。「永續專區」中，除了陳列遠東新世紀的各式綠色產品，還有關企東聯化學開發的OUCC® TopGreen® Surfactant系列產品，包括：氧化鋅抗菌洗劑（OUCC® ZnO liquid）與機能護衣洗劑（OUCC® Fabric shield）等，均屬於功能性環氧乙烷衍生物，已獲多家知名清潔劑品牌大廠採用，並製作成洗衣精產品，各大量販通路均可購得。未來，東聯也計劃擴展OUCC® TopGreen® Surfactant系列產品的應用，將環氧乙烷衍生物結合遠東新的再生聚酯，製作出環保型界面活性劑，為綠色消費提供更多選擇。

為了實現2050年Net Zero的目標，遠東新世紀將繼續發揮垂直整合與跨領域技術合作之優勢，從製程、燃料、能源、原料、運輸等各環節著手，並透過陸、海、空廢棄物回收再製新技術，打造新世代綠色產品，迎向永續未來。

