【專訪】陽光總在風雨後：四年血癌路 CAR-T細胞療法獲新生

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）2022年7月14日，台大醫院團隊召開記者會，公布全台首例以CAR-T細胞治療，治癒B細胞急性淋巴性白血病（Acute lymphoblastic leukemia，ALL）的個案。這是台灣醫療史的重大突破，也標誌著台灣癌症治療進入新篇章。然而在這份喜悅與新生的背後，是十歲的患者亭亭四年來罹癌又復發，嘗試多項療法無果，一家人傾盡所有、孤注一擲對抗病魔的頑強與努力，亭亭一家日前接受台灣英文新聞專訪，分享戰勝癌症的心路歷程，盼為更多正在與疾病奮鬥的家庭帶來希望。

染色體突變又基因缺失 罹癌難治癒易復發復發

2018年，5歲的亭亭被診斷為罹患B細胞急性淋巴性白血病。亭媽毅然辭職照護女兒，亭爸一力扛起生計，籌措醫療經費。為全面了解女兒的病情，亭爸翻遍國內外相關文獻與研究，也聘請生醫顧問提供協助。歷經三年化療後，亭亭身上一度檢測不到微量殘存癌細胞量（MRD），原以為抗癌成功，不料事與願違，三個月後癌症再次復發。

在台灣，每年約有5百名兒童罹癌，其中急性淋巴性白血病佔近25%。該疾病治癒率雖高達84%，並非絕症，然而亭亭卻屬於極難治癒的罕見案例。

夫妻倆也曾疑心是否自身基因問題連累女兒，經自費檢測發現，亭亭的淋巴母細胞（lymphoblastic）第17對染色體突變，造成TP53基因失去異質性（Loss of Heterozygosity, LOH)，且TP53基因序列也同時出現突變（mutation）以及缺失（deletion）。此類患者易癌症復發或罹患第二癌症，目前全球僅1200多例。

一般而言，白血病可藉由骨髓幹細胞移植治癒，可是亭亭體質特殊，容易於移植過程中出現併發症・醫療團隊建議亭亭先採用標靶藥物治療，然而每月治療花費上看90萬，短短數月的開銷直追過去三年總和，治療好似無底洞看不到盡頭，加上療程對亭亭的持續消耗，與時間的賽跑刻不容緩，夫婦倆堅決不放棄希望卻也身心俱疲。

亭爸於是將希望寄託在當時台灣尚未開放的CAR-T細胞治療，即透過基因工程分離患者體內T細胞，並透過基因改造，使T細胞上安裝辨識癌細胞上的CD19抗原，在透過輸液將T細胞送回體內，消滅癌細胞。CAR-T細胞治療在國外已有不少成功案例，但台灣並無前例，亭亭是否要成為「第一人」，夫婦倆坦言曾為此產生重大分歧。

最終亭爸說服了太太，將身家及女兒性命，全數壓在CAR-T細胞治療上，亭爸事後坦言，那是一場「豪賭」，「贏了，全家獲得新生；輸了，便一無所有。」

揮別陰霾，重新出來，亭爸開心與女兒亭亭合照。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞）

送檢國外須專機 往返費時雙倍

然而，當前法規限制且台灣並無前例，使得申請CAR-T細胞治療專案許可困難重重。眼看時間流逝，別無他法的亭爸只得寫信向總統、台大醫院院長等人陳情，一片慈父之心令人動容，專案申請終被核可。

治療當天，醫療人員將兩袋點滴輸入亭亭體內，看似與往常輸液無異，實則因國內缺乏相關資源與技術，CAR-T細胞治療所用的T細胞，需以醫療專機往返台灣及瑞士原廠，不僅曠日費時，成本更加高昂，對於與時間賽跑的病人、家屬與醫療團隊而言，更是煎熬。

由於CAR-T細胞治療所造成的副作用—細胞激素釋放症候群（cytokine release syndrome），亭亭於輸液後住進加護病房，歷經兩天高燒不退、血氧下降，更一度須加裝呼吸器。儘管事前已知這是產生抗體清除癌細胞的過程，夫婦倆仍提心吊膽，不敢闔眼。陽光總在風雨後，亭媽表示，亭亭退燒後，「一切就像開了加速器般」，MRD甚至在兩週後降為零，四年的艱辛漫長的抗癌路程，倏然就迎來新生。

看著婷婷健康無虞的模樣，亭爸數次表示，有時一家人坐在客廳看電視，他甚至覺得「像做夢一樣」，過去四年的艱辛與苦楚，焦慮與慌恐，恍若隔世。

家屬盼細胞治療納補助 造福病友

走過抗癌艱辛路，亭爸感慨，「癌症不可怕，可怕的是癌症的治療。」

過去四年對一家人而言，是身心與財務的雙重考驗。從前期的標準化療、到復發後嘗試標靶藥物、雞尾酒療法，面對長年累月的高額醫藥費，夫婦倆賣房換車，壓力相當沉重，CAR-T細胞治療耗資1100萬，連商業保險也難以補齊缺口，幸而台大醫院提供分期付款，頭期支付800萬，其餘按月分擔，讓家裡負擔稍減。

亭媽進一步指出，學生保險每次住院最高僅有5萬補貼，杯水車薪卻已是許多癌友家庭僅有的支持，動輒數十萬的標靶藥物，一般家庭更難以承受，遑論天價的CAR-T療法，許多年輕生命因無錢治病而下台謝幕。

亭媽表示，國人罹癌的機率比遠比認知的高，「人命關天，希望政府能施以援手，不是說就一定要健保給付，而是希望能增加相關醫療補助，開放適用對象範圍，讓孩子們有更多治療的機會與選擇，相信多數家長都願意支付一定的金錢，讓孩子接受治療」。

女兒因CAR-T療法重獲新生，夫婦倆也由衷期盼，有類似遭遇的病友及家屬不要放棄希望，應積極配合醫囑治療，也盼望政府能夠早日開放引進該項醫療途徑，讓更多人受惠。

四年來全職陪伴女兒抗癌，也看過許多癌童家庭的掙扎與無助，亭媽盼政府能為重大疾病的治療提供更多支持，讓更多癌童受惠。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

超前部署助抗癌 業者籲鬆綁法規

迢迢抗癌路一朝功成，除了台大醫療團隊全力救治，健眾細胞生醫執行長張薏雯博士也作為顧問給予支持。

長期致力於癌症與幹細胞研究的張薏雯表示，顧問能以以專業但淺白的方式，協助病患與家屬掌握醫療知識與治療方案，以便與主治團隊更精準地溝通，降低醫病資訊落差，爭取「超前部署」，做好心理、財務等層面的準備。

因此，當亭亭癌症復發時，亭媽雖然擔心，「但並不害怕」。亭爸也說，「因為我們已經知道有什麼武器可以幫女兒對抗病魔」。這也使亭爸在台大團隊詢問嘗試CAR-T細胞治療時，當機立斷、毅然決然讓亭亭接受。

張薏雯也以業者角度提出，CAR-T技術應用於兒童ALL案例在國外已行之有年，台灣細胞醫療也漸趨成熟，有能力進行臨床試驗，發展相關技術，然而當前《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》僅允許患者採用自體細胞進行醫療，尚未允許使用經基因改造的細胞進行治療。

她也呼籲政府盡快推動包含「再生醫療發展法」、「再生醫療施行管理條例」，以及「再生醫療製劑管理條例」的「再生醫療三法」，為本土業者敞開大門，不僅為患者提供細胞治療新途徑，也省去送交外國廠商處理的時間與成本。

張薏雯博士陪伴亭亭一家走過4年抗癌路，她希望「再生醫療發展法」儘速通過，讓細胞治療的可能性充分被應用。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞）