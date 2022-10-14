慕軒飯店GUSTOSO推出頂級高地和羊饗宴

入秋後天氣漸涼，據《本草綱目》記載：「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身」，最適宜以美味羊肉料理溫補。坐落在台北市敦南林蔭大道上的慕軒飯店，GUSTOSO義大利餐廳主廚蔡鎮Abraham Tsai以「魚羊為鮮，羊大恆美」為設計理念，嚴選世界上最頂級的來自紐西蘭LUMINA高地和羊，向義大利傳統鄉村菜致敬，限量推出「頂級高地和羊饗宴」，從開胃菜、前菜、主菜到甜點，運用來自紐西蘭極品優質高地和羊不同部位，體驗完整層次感，設計出七道精緻獨特的高地和羊料理並搭配兩道精緻甜點，頂級高地和羊饗宴套餐每套共九道限量推出佳餚3,600元+10%，將於2022年10月18日起首賣，並於11至12月間，每兩周的星期二晚餐時段開放限量預訂，接受預訂餐期為：11月1日、11月15日、11月29日、12月13日、12月27日。 主廚蔡鎮Abraham Tsai另有設計專屬搭配「頂級高地和羊饗宴」Wine Pairing，每位1,800+10%，精選三款紅酒及一款搭配甜點白酒共四款餐酒，搭餐享受豐富味蕾交織出的極致餐飲體驗。

已在英國有 5 屆歷史的餐飲盛事《LUMINA CHALLENGE 料理競賽》，今年首度於台灣舉辦，慕軒飯店 MADISON TAIPEI HOTEL《GUSTOSO 義大利料理》於 20 家人氣餐廳中脫穎而出名列前三強，主廚蔡鎮Abraham Tsai為此賽事設計的限定和羊料理亦將同步推出，透過烹調最頂級、帶有大理石油花的 6 大羊肉部位——小羊菲力、小羊里肌肉、帶骨法式羊排、小羊肩、小羊肋排與帶骨小羊膝，呈現出傳奇食材 LUMINA 和羊的軟嫩鮮甜。

一切其來有自，世間萬物初始發生、後續發展都有其緣由。主廚以提供傳統溫暖風格菜餚的GUSTOSO餐廳為概念，引用牛頓「站在巨人的肩膀上」這句智慧格言，重新調整記憶中的佳餚食材選擇、香料組合與製作手法，「料理可以很傳統又很FUN！」以不嚴肅拘謹方式再次詮釋經典菜系，打造雅俗共賞套餐，不管是老饕還是新客或甚至不嗜羊者，都能輕鬆愜意享受食材滋味，找到專屬的探索趣味。此外，針對平日想一嘗為快、隨時想品嘗的羊食主義者，主廚將「頂級高地羊饗宴」其中一道主菜「手指灼燒」去骨小羊肋排另作調整並份量升級，推出「一日半慢烤LUMINA高地羊肋排」，滿足嗜肉者需求，提供平日單點每份2,380元+10%。

