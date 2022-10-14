安聯集團全球財富報告：台灣人均淨資產超越日本、新加坡成亞洲第一 全球排第五

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）2022年全球財富報告指出，今年是2008年全球金融危機以來對金融資產最大的打擊，然而台灣人均淨資產在全亞洲排名第一，國際貨幣基金（IMF）也認為今年台灣的人均國內生產毛額（GDP）可能超過日本與南韓。

金融服務公司安聯集團（Allianz）12日公布「2022年全球財富報告」（Allianz Global Wealth Report2022），指出2022年是個轉折點，世界在一年內發生「翻天覆地的轉變」，像是俄烏戰爭就減緩了新冠肺炎疫情後全球經濟復甦的速度，讓通貨膨脹猖獗、能源和食品稀缺、貨幣緊縮亦擠壓經濟和市場。

報告標題以「最後的歡呼」（The last Hurrah），點出在2022年前的過去三年中，私人財富增加了60萬億歐元。其中，三個地區在資產增長方面表現突出，分別是：日本除外的亞洲區（+11.3％）、東歐（+12.2%）和北美洲（+12.5%）。

到了2022年，各國財富計算方面，在尚未扣除負債的人均金融資產總額部分，台灣排名第9，金額為16萬4610歐元（約新台幣513萬），在亞洲則排第2，僅次於新加坡的17萬3610歐元（約新台幣541萬）。中國以金融總資產計算是第二富有的國家，但在人均排名中只排在中下層，僅2萬2280歐元。

不過扣除負債以後，台灣的人均淨資產達13萬8220歐元（約新台幣431萬），成為亞洲最富有，超越新加坡的13萬4150歐元，並在全球排名第5，前4名為美國、瑞士、丹麥與瑞典。

根據德國之聲（Deutsche Welle），報告表示在過去十年間，中國帶動了亞洲的經濟增長，使亞洲富裕程度超越了歐洲，全球中、高收入階層中，有高達八成比例的人說中文。

不過報告也預測，全球金融資產將在2022年縮減超過2%，這會是自2008年全球金融危機以來，首次對金融資產的重大打擊。相較於2008年金融危機之後相對迅速的回升相比，這一次的中期前景較為暗淡。

不只如此，國際貨幣基金（IMF）最新的估計，今年台灣的人均國內生產毛額（GDP）可能超過日本與南韓。根據韓國媒體BusinessKorea，今年台灣的人均GDP估計將從3萬3140美元增加到3萬5510美元，將是2003年以來首度超越南韓，也將是史上首次高於日本。

報導也表示，台灣GDP的快速成長是來自於政府對半導體產業的大力支持。產業消息人士透露，台積電今年第3季的銷售額估計首度超過南韓三星電子。

至於中國，嚴格的「清零政策」確實導致經濟增長放緩，安聯集團的報告指出，即使在私人家庭的金融總資產年增長率部分，增長幅度最高者為中國（平均15%），其次是拉丁美洲，其年增長率也達到了兩位數11.5%。不過，在清零封控等措施強力執行下，中國去年的年增長率（12.2%）明顯低於十年平均。