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【10/14台灣本土+48,205／死亡+80】死亡個案均為70歲以上長者　創8月中旬以來新高

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/14 14:28
【10/14台灣本土+48,205／死亡+80】死亡個案均為70歲以上長者　創8月中旬以來新高

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增48,267例COVID-19確定病例，分別為48,205例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增80例死亡。指揮中心表示，與上週五相比，新增病例數降5%，但疫情仍在高原期，且今日單日共80例死亡，是這波BA.5疫情，且自8月中旬以來新高。

指揮中心表示，今日新增之48,205例本土病例，為21,970例男性、26,211例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(9,251例)，臺中市(6,372例)，桃園市(5,158例)，高雄市(4,980例)，臺北市(4,849例)，臺南市(3,719例)。

指揮中心指出，今日新增80例本土病例死亡個案，為49例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、77例具慢性病史、61例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月15日至10月11日，死亡日期介於7月27日至10月11日。

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指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為35例男性、27例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自泰國(4例)，印度(2例)，加拿大、香港、中國、越南、印尼及馬來西亞(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年9月13日至10月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,639,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,537,642例排除)，其中7,098,970例確診，分別為35,680例境外移入，7,063,236例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,766例COVID-19死亡病例，其中11,750例本土，另16例為境外移入。
新冠肺炎
BA.5

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