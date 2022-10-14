Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

提升台灣與美國災難防救合作　AIT聯手澎湖縣政府辦培訓工作坊

美國在台協會（AIT）、台灣災難醫療隊發展協會及澎湖縣政府，今天(14日) 在澎湖科技大學舉辦「援手」社區第一線反應員培訓計畫工作坊。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/14 14:30
為提升美台人道援助、災難防救合作，美國在台協會（AIT）、台灣災難醫療隊發展協會及澎湖縣政府14日在澎湖科技大學舉辦「援手」社區第一線反...

為提升美台人道援助、災難防救合作，美國在台協會（AIT）、台灣災難醫療隊發展協會及澎湖縣政府14日在澎湖科技大學舉辦「援手」社區第一線反...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）為提升美台人道援助、災難防救合作，美國在台協會（AIT）、台灣災難醫療隊發展協會及澎湖縣政府，今天(14日) 在澎湖科技大學舉辦「援手」社區第一線反應員培訓計畫工作坊。

提升台灣與美國災難防救合作　AIT聯手澎湖縣政府辦培訓工作坊

為提升美台人道援助、災難防救合作，美國在台協會（AIT）、台灣災難醫療隊發展協會及澎湖縣政府14日在澎湖科技大學舉辦「援手」社區第一線反應員培訓計畫工作坊，澎湖縣長賴峰偉（前右起）、AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人出席。中央社

提升台灣與美國災難防救合作　AIT聯手澎湖縣政府辦培訓工作坊

美國在台協會（AIT）、台灣災難醫療隊發展協會及澎湖縣政府14日在澎湖科技大學舉辦「援手」社區第一線反應員培訓計畫工作坊，AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（右）等人與會，現場與學員實作止血等包紮救援。中央社

AIT發布新聞稿指出，此次在澎湖舉行的培訓工作坊，是在全台灣所舉辦5場培訓計畫的最後一站。

AIT表示，相信這些訓練活動能拓展美台在人道援助和災難防救領域上的堅實合作，提升公眾以及國際對台灣在防災救災領域上關鍵角色的認識，並支持相關活動來提升台灣社會的韌性與緊急應變能力。

根據中央社, 美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）在開幕典禮中致詞強調，美國向來致力於與夥伴合作，齊心協力為防災救援付出心力，在應對不論是天災人禍、公共衛生危機、或其他類型的威脅時，隨時做好準備並擁有正確心態是最珍貴的資源，每個人都能在其中發揮作用。

AIT表示，AIT向來致力與台灣夥伴合作，以增進對印太地區的共同願景，也就是一個自由、開放、具備韌性和包容性的印太地區。

AIT表示，這一系列活動持續強化美台在人道援助及災害防救領域中長久的互惠合作與專業分享，在當前所面臨的各項挑戰益發具有跨邊境性質之際，也彰顯了美台對彼此共享價值的承諾。

提升美國與台灣災難防救合作　AIT聯手澎湖縣政府辦培訓工作坊
美國在台協會
AIT
處長
孫曉雅
澎湖
科技大學
援手
培訓
人道援助
災難防救
澎湖縣長
賴峰偉

相關新聞

【更新】碩士論文違反學術倫理•德明科大撤銷學位　蔡壁如: 無法認同、將提救濟申覆
【更新】碩士論文違反學術倫理•德明科大撤銷學位　蔡壁如: 無法認同、將提救濟申覆
2022/10/13 20:41
國庫署施壓中信銀彩券系統標案圖利美商？ 外交部：正規商業往來、報導無中生有
國庫署施壓中信銀彩券系統標案圖利美商？ 外交部：正規商業往來、報導無中生有
2022/10/03 16:19
美對台軍售常態化！眾議院版「台灣政策法」出爐 推5年65億美元計畫
美對台軍售常態化！眾議院版「台灣政策法」出爐 推5年65億美元計畫
2022/09/29 17:45
守護海洋資源！台灣澎湖打造海廢藝術牆　呼籲重視環境永續發展
守護海洋資源！台灣澎湖打造海廢藝術牆　呼籲重視環境永續發展
2022/09/23 11:20
落實新南向 產官學打造高科技人才基地 童振源：2030年留才5.7萬人
落實新南向 產官學打造高科技人才基地 童振源：2030年留才5.7萬人
2022/09/22 18:09

更新時間 : 2022-10-14 15:21 GMT+08:00

最受歡迎

10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
【更新】碩士論文違反學術倫理•德明科大撤銷學位　蔡壁如: 無法認同、將提救濟申覆
【更新】碩士論文違反學術倫理•德明科大撤銷學位　蔡壁如: 無法認同、將提救濟申覆
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量
談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
台灣10/13解封0+7免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠
台灣10/13解封0+7免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠