「歐洲團結」寒冬添暖 法國送氣到德國

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄烏戰爭開打後，天然氣成俄國要脅與報復歐洲的重要手段，德國首當其衝，如今寒冬將至，法國在能源團結協議下首度向德國輸送天然氣，展現「歐洲團結」雪中送碳的情誼。

俄國入侵烏克蘭引發歐嚴厲制裁，扼住石油、天然氣等能源的俄羅斯，以此作為反制。苦主德國逾五成天然氣來自俄國，只得積極尋求替代方案。數月前，法國GRTgaz天然氣輸運系統管理公司已著手修改管線，改向德國直接輸送天然氣。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則在9月簽訂能源團結協議，內容包含若俄烏戰爭持續，法國將向德國輸送天然氣；做為交換，德國將生產的電力，在需要時送回法國電網。

BBC報導，僅管德國積極尋找完全替代方案，目前仍有3成5的天然氣掐在俄國手中。此次法國兌現承諾，向德國輸送天然氣，雖然供應量不足德國日常所需的2％，已是雪中送炭。

法國總統馬克宏星期三表示，如果現在沒有歐洲團結和一個一體化、統一的市場，將會遭遇嚴重問題。

報導指出，法國日常能源需求，多由挪威天然氣以及液化天然氣供應，因此受俄國動作影響較小；重災戶德國在戰爭爆發後也自力救濟，以增加煤炭使用以及延長核電廠壽命因應當前能源短缺的危機。

與此同時，俄國總統普丁也向歐洲「釋出善意」，喊話將增量提供能源，顯見在能源一事上，俄國跟歐洲的鬥法還有得看。