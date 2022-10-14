Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

「歐洲團結」寒冬添暖 法國送氣到德國

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/14 12:33
法國總統馬克宏（左）和德國總理蕭茲（右）十月在柏林碰面。（圖／美聯社）  

法國總統馬克宏（左）和德國總理蕭茲（右）十月在柏林碰面。（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄烏戰爭開打後，天然氣成俄國要脅與報復歐洲的重要手段，德國首當其衝，如今寒冬將至，法國在能源團結協議下首度向德國輸送天然氣，展現「歐洲團結」雪中送碳的情誼。

俄國入侵烏克蘭引發歐嚴厲制裁，扼住石油、天然氣等能源的俄羅斯，以此作為反制。苦主德國逾五成天然氣來自俄國，只得積極尋求替代方案。數月前，法國GRTgaz天然氣輸運系統管理公司已著手修改管線，改向德國直接輸送天然氣。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則在9月簽訂能源團結協議，內容包含若俄烏戰爭持續，法國將向德國輸送天然氣；做為交換，德國將生產的電力，在需要時送回法國電網。

BBC報導，僅管德國積極尋找完全替代方案，目前仍有3成5的天然氣掐在俄國手中。此次法國兌現承諾，向德國輸送天然氣，雖然供應量不足德國日常所需的2％，已是雪中送炭。

法國總統馬克宏星期三表示，如果現在沒有歐洲團結和一個一體化、統一的市場，將會遭遇嚴重問題。

報導指出，法國日常能源需求，多由挪威天然氣以及液化天然氣供應，因此受俄國動作影響較小；重災戶德國在戰爭爆發後也自力救濟，以增加煤炭使用以及延長核電廠壽命因應當前能源短缺的危機。

與此同時，俄國總統普丁也向歐洲「釋出善意」，喊話將增量提供能源，顯見在能源一事上，俄國跟歐洲的鬥法還有得看。
能源危機
歐洲能源危機
法國
德國
天然氣
馬克宏

相關新聞

台北白色野餐回歸！超機密地點線索曝光強調永續　限定餐盒推廣台灣在地美食
台北白色野餐回歸！超機密地點線索曝光強調永續　限定餐盒推廣台灣在地美食
2022/10/13 16:58
愛有很多種形式 烏克蘭向法國拋媚眼：給我大砲，證明你愛我
愛有很多種形式 烏克蘭向法國拋媚眼：給我大砲，證明你愛我
2022/10/13 14:45
法國作家艾諾稱諾貝爾文學獎賦予重任•樂見女權浪潮再起　改編電影「正發生」近期在台灣上映
法國作家艾諾稱諾貝爾文學獎賦予重任•樂見女權浪潮再起　改編電影「正發生」近期在台灣上映
2022/10/07 10:11
德訪團「兩不接受」：被告知不能去哪、大國軍事威嚇小國
德訪團「兩不接受」：被告知不能去哪、大國軍事威嚇小國
2022/10/06 15:50
吳釗燮宴請德國國會訪團：盼持續深化雙邊合作
吳釗燮宴請德國國會訪團：盼持續深化雙邊合作
2022/10/05 10:01

更新時間 : 2022-10-14 13:50 GMT+08:00

最受歡迎

10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
【更新】碩士論文違反學術倫理•德明科大撤銷學位　蔡壁如: 無法認同、將提救濟申覆
【更新】碩士論文違反學術倫理•德明科大撤銷學位　蔡壁如: 無法認同、將提救濟申覆
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量
談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
台灣10/13解封0+7免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠
台灣10/13解封0+7免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠