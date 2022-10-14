BF.7入侵中國　20大前夕疫情頻傳　官媒重申「動態清零必須堅持」...引民怨

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中共20大前夕，中國各地疫情頻傳，而官方強硬的清零政策引發民間日益強烈的反抗。

13日通報新增COVID-19本土病例（含確診與無症狀感染者）1259例，其中又以新疆330例和內蒙古237例最多。

中國十一長假結束後，包含北京、上海、廣東、雲南等多地都出現疫情，為了避免疫情外擴，官方嚴格實施封城措施，管控火車站、機場等，並在社區執行核酸篩查。

此外，各地多學校也爆發群聚感染，據傳蘭州文理學院爆發3000人群聚，但遭官方刻意封鎖消息。

中共20大將於16日召開，地方被要求牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線，官員們的不作為、隱匿訊息，引起不少蘭州市民在社群表示寒心。

據報導指出，多名學生透過網上求救，但也有不少求助或抗議的影片一上傳就被「秒刪」。據傳截至11日，1萬1000多人的校園裡，核酸陽性者超過3000人，這些人多是被交叉感染。

根據微信截圖，很多感染的學生不想給同學添麻煩，自動減少聚集，寧願少喝水、少上廁所。由於遲遲得不到援助，恐慌在學校蔓延，學生感覺自己被扔在學校裡自生自滅。

除了爆發疫情的學校外，山西省運城市9日亦宣布全市83所有在校生的學校，必須實行全封閉管理，學生、教職工、居住在校內的家屬必須一體化執行防控政策，除核酸檢測醫務人員，其餘人員和車輛不進不出。

此外，繼內蒙古自治區呼和浩特市9月28日通報首例病例後，目前至少5個城鎮通報發現感染BF.7的患者，分別是廣東韶關、深圳，內蒙古呼和浩特、烏蘭浩特以及山東煙台。BF.7屬Omicron的BA.5變異株衍生的第3代亞型，蔓延速度快、傳染力強、時間更短，極易造成大面積擴散，國際專家也直言BF.7不排除成為下一個全球主流病毒株。

新冠疫情爆發近3年，大部分國家已逐步開放國境與防疫措施，宣布與病毒共存，但中國仍堅持嚴格的封城和清零政策，長期下來民眾有如驚弓之鳥，稍有風吹草動就忙著囤食物、水等民生物資。

上海長江口自9月初起出現「鹹潮入侵」（鹽水入侵），民眾擔憂影響自來水供應，結果超市、賣場又湧現囤水潮，民眾也在外送、電商平台狂下單，造成特定飲用水品牌已缺貨。有民眾在網路上表示，封城封怕了，先搶再說。

怨聲四起之際，《人民日報》卻連續三日刊登署名「仲音」的評論員文章，「動態清零 可持續而且必須堅持」。文章提到，堅持動態清零，較好地平衡了疫情防控和經濟社會發展之間的關係，能夠讓我們用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。從實踐來看，正是因為堅持動態清零，我們才保證了極低的發病率、死亡率和住院率，以及社會、經濟的平穩運行。

據BBC報導，作為喉舌報紙，此類署名文章作者一般有官方背景。