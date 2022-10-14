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北韓再挑釁! 派出10餘架軍機至兩韓邊界、發射飛彈、射擊砲彈

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/14 11:10
北韓於13日晚間至14日凌晨派出10幾架軍機飛行於兩韓邊界，隨後又發射飛彈及進行砲彈射擊（圖／美聯社）

北韓於13日晚間至14日凌晨派出10幾架軍機飛行於兩韓邊界，隨後又發射飛彈及進行砲彈射擊（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓昨（13）日晚間至今（14）日凌晨派出10幾架軍機飛行於兩韓邊界，隨後發射短程彈道導彈，及進行砲彈射擊，朝鮮半島緊張情勢再次升高。

綜合韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今（14）日表示，北韓13日晚間10點30分至14日凌晨0點20分，派了10幾架軍機至兩韓邊界，甚至飛行至南北韓「平壤共同宣言」所設定的禁飛區，隨後於凌晨1點20分至1點25分在西海海上進行共130多發的砲彈射擊，凌晨1點49分在東海海上發射一枚短程彈道飛彈，凌晨2點57分至3點7分向東海海上進行共40多發砲彈射擊。

根據參謀本部，此次飛彈射高為50公里，以6馬赫速度飛行約700多公里。此次砲擊雖未落在南韓領海，但卻是在「平壤共同宣言」規範的緩衝水域進行，有違軍事協議，發射短程彈道飛彈亦有違聯合國安理會的決議。

「平壤共同宣言」是2018年9月19日金正恩與時任南韓總統文在寅舉行首腦會談後共同簽署。北韓這類的挑釁行動，為南北韓簽署「平壤共同宣言」後的首次，南韓也緊急出動F-35A等戰機升空反制。

朝鮮人民軍參謀部今（14）日聲稱，南韓13日於北韓第五軍前沿地區所進行長達10幾小時的射擊演習，因此北韓採取了有力的軍事反制措施，並發出嚴重警告。

南韓聯參表示，後續將支援戰力和防空砲兵部隊，保持高度戒備，韓美將持續密切關注北韓動向，並加強防衛因應北韓挑釁。

北韓今年共發射彈道飛彈24枚，巡弋飛彈3枚，此次為尹政府成立後的第13次飛彈試射。
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金正恩

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更新時間 : 2022-10-14 12:18 GMT+08:00

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