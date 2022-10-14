馬英九「一中」金光黨騙不停 曹興誠：台灣人民要嚴厲譴責

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前總統馬英九近日對外指稱，兩岸是「兩個地區」，而不是兩個國家，這套說詞令「愛國企業家」大動肝火！前聯電董事長曹興誠13日砲轟「一個中國」是國民黨和共產黨製造出來的金光黨騙局，更比喻馬英九隨中國起舞操弄金光黨騙術要奪走台灣主權，要受到嚴厲譴責。

據自由報導，曹興誠13日晚在「筱君台灣plus」網路直播節目上表示，台灣必須跟世界說明是「兩國」，台灣的國防要建立在兩國論上，並爭取國際支持兩國。兩國的話，中國攻打台灣就是侵略，台灣也要避免使用「一個中國」，以免被中共混淆現實及取得攻打台灣的合法性。

曹興誠指出，如果繼續混淆台灣是中國一部分，稱台灣這塊領土是中國可以管轄的，台灣就會非常危險。美國的一中政策是認為新疆、西藏是中國的，不會去分裂其國土，但美國認為台灣並不是中國的，所以美國眾議院議長裴洛西來台對台灣幫助很大，凸顯外國政要訪台不須經過中國核准。

曹興誠強調，台灣各界一定要嚴厲譴責「一個中國」，因為「一個中國」是國民黨和共產黨製造出來的金光黨帆布袋，明明就是兩國，卻跟中共一起玩「一個中國」那一套，袋子拿起來國家主權沒有了，所以這是金光黨騙術，一定要嚴厲譴責。

曹興誠談及，美國第三任總統湯瑪士．傑弗遜（Thomas Jefferson）是獨立宣言主要撰稿人，他主張憲法及法律應該每19年就要更新一次，因為法律是為了活著的人制定的，而馬英九說根據一中憲法，只有透露他是名徹底的法匠，諷刺馬英九在美國讀的法律都拋諸腦後，才會不懂這道理。馬英九可能不知道美國第三任總統湯瑪士．傑弗遜（Thomas Jefferson）是獨立宣言主要撰稿人，也是美國民主黨創黨元老，在美國開國聖賢之列是最聰明博學的。

前總統馬英九在國慶日前呼籲別再以「Taiwan National Day（台灣國慶日）」作為國慶日的英文名稱，前聯電董事長曹興誠上周就發文質疑馬英九有負國家納稅人給他的優沃退休待遇，批評馬英九「要欺負台灣人到什麼時候？」