Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

馬英九「一中」金光黨騙不停 曹興誠：台灣人民要嚴厲譴責

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/14 11:54
國民黨10日在中央黨部前廣場舉辦中華民國111年國 慶升旗典禮，前總統馬英九（前）出席並致詞。 

國民黨10日在中央黨部前廣場舉辦中華民國111年國 慶升旗典禮，前總統馬英九（前）出席並致詞。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前總統馬英九近日對外指稱，兩岸是「兩個地區」，而不是兩個國家，這套說詞令「愛國企業家」大動肝火！前聯電董事長曹興誠13日砲轟「一個中國」是國民黨和共產黨製造出來的金光黨騙局，更比喻馬英九隨中國起舞操弄金光黨騙術要奪走台灣主權，要受到嚴厲譴責。

自由報導，曹興誠13日晚在「筱君台灣plus」網路直播節目上表示，台灣必須跟世界說明是「兩國」，台灣的國防要建立在兩國論上，並爭取國際支持兩國。兩國的話，中國攻打台灣就是侵略，台灣也要避免使用「一個中國」，以免被中共混淆現實及取得攻打台灣的合法性。

曹興誠指出，如果繼續混淆台灣是中國一部分，稱台灣這塊領土是中國可以管轄的，台灣就會非常危險。美國的一中政策是認為新疆、西藏是中國的，不會去分裂其國土，但美國認為台灣並不是中國的，所以美國眾議院議長裴洛西來台對台灣幫助很大，凸顯外國政要訪台不須經過中國核准。

曹興誠強調，台灣各界一定要嚴厲譴責「一個中國」，因為「一個中國」是國民黨和共產黨製造出來的金光黨帆布袋，明明就是兩國，卻跟中共一起玩「一個中國」那一套，袋子拿起來國家主權沒有了，所以這是金光黨騙術，一定要嚴厲譴責。

曹興誠談及，美國第三任總統湯瑪士．傑弗遜（Thomas Jefferson）是獨立宣言主要撰稿人，他主張憲法及法律應該每19年就要更新一次，因為法律是為了活著的人制定的，而馬英九說根據一中憲法，只有透露他是名徹底的法匠，諷刺馬英九在美國讀的法律都拋諸腦後，才會不懂這道理。馬英九可能不知道美國第三任總統湯瑪士．傑弗遜（Thomas Jefferson）是獨立宣言主要撰稿人，也是美國民主黨創黨元老，在美國開國聖賢之列是最聰明博學的。

前總統馬英九在國慶日前呼籲別再以「Taiwan National Day（台灣國慶日）」作為國慶日的英文名稱，前聯電董事長曹興誠上周就發文質疑馬英九有負國家納稅人給他的優沃退休待遇，批評馬英九「要欺負台灣人到什麼時候？」
馬英九
金光黨
法匠
騙局

相關新聞

林智堅論文風波•王世堅被台灣民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！
林智堅論文風波•王世堅被台灣民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！
2022/08/11 16:11
【已成笑柄】馬英九讚習近平「最大限度保障民主」 矢板明夫諷：普丁也可說是和平使者了
【已成笑柄】馬英九讚習近平「最大限度保障民主」 矢板明夫諷：普丁也可說是和平使者了
2022/06/06 12:36
邢泰釗出任台灣檢察總長　 說明未來4大方向全面宣導反賄選
邢泰釗出任台灣檢察總長　 說明未來4大方向全面宣導反賄選
2022/04/26 14:29
【2022台北市長選舉】呂秀蓮籲: 要參選快辭職•陳時中：能選一定辭　究竟誰是「豬頭」？「要問黃珊珊」
【2022台北市長選舉】呂秀蓮籲: 要參選快辭職•陳時中：能選一定辭　究竟誰是「豬頭」？「要問黃珊珊」
2022/02/18 18:02
【台北市攤販議題隔空交火】 馬辦反擊　黃珊珊：改變不了「不食人間煙火」事實
【台北市攤販議題隔空交火】 馬辦反擊　黃珊珊：改變不了「不食人間煙火」事實
2022/02/13 12:08

更新時間 : 2022-10-14 12:18 GMT+08:00

最受歡迎

10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
【更新】碩士論文違反學術倫理•德明科大撤銷學位　蔡壁如: 無法認同、將提救濟申覆
【更新】碩士論文違反學術倫理•德明科大撤銷學位　蔡壁如: 無法認同、將提救濟申覆
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量
談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
台灣10/13解封0+7免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠
台灣10/13解封0+7免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠