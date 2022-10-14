搶佔再生能源、5G商機 台美科技廠商簽7項MOU 王美花赴矽谷爭取半導體300億美元投資

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）經濟部長王美花率團訪美，於美東時間13日再傳好消息！我國隨團科技業者與美商簽署7項合作備忘錄，搶佔再生能源、第5代行動通訊技術（5G）商機；明日王美花將前進半導體重鎮矽谷，有望促成300億新台幣訂單與投資。

為深化台美雙邊貿易、投資及產業合作，王美花於2021年12月7日與美國商務部Gina Raimondo部長舉行視訊會談，宣布共同建立臺美科技貿易暨投資合作架構（Technology Trade and Investment Collaboration，TTIC），今年10月9日至16日，王美花率團訪美，出席「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）企業論壇等各項重要活動，並見證我國業者漢翔、台電、雲達、宏達電、稜研科技、鈺登科技今（13）日在美國華府與GE、Intel、RingCentral、Lumen Technologies、DuPont MCM等美商簽署7項合作備忘錄。

經濟部發布新聞稿指出，本次簽署合作MOU多與減碳及5G通訊有關。於再生能源合作方面，美商GE公司分別與漢翔公司、台電合作，由GE協助漢翔在台灣建立燃氣渦輪快速發電機組的「維修在地化服務」，另與台電建立2050淨零碳排目標策略夥伴關係，深化後續雙方合作關係。

在5G領域合作方面，雲達科技（QCT） 與美商Intel、宏達電（HTC）與美商Lumen Technologies、美商RingCentral與HTC及鈺登科技等4組將共同發展、爭取5G專網於智慧製造、娛樂展演及醫療照護之商機；美商DuPont則提供關鍵陶瓷材料協助稜研科技（TMYTEK）開發毫米波天線及布局低軌衛星商機。

經濟部指出，台灣資通訊業者具備豐沛的硬體設計、製造能量，結合美國擅長的軟體、服務與品牌優勢，台美廠商在資通訊產業上已建立深厚的合作基礎。該部將持續推動台美廠商藉由互補優勢，促成5G供應鏈多元化，並協助台美廠商攜手爭取國際5G與寬頻基礎建設商機。

王美花表示，國際局勢多變，各國開始重視供應鏈韌性、安全，以確保每個產業持續發展、經濟穩健。台美各自在全球供應鏈扮演重要角色，在變動中的世界，台美間合作也更緊密。她也期盼在MOU的架構下，深化產業合作，提升彼此優勢，共同拓展國際市場的版圖。台美也將在共同的理念及利益基礎下，持續加強雙邊關係。



中央社報導，經濟部貿易局長江文若、美國商務部助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）亦出席此次MOU簽署儀式。王美花會後在華府雙橡園召開記者會，進一步說明此次率領台灣企業團與美方企業交流，原先預計雙方共有40至50家出席，最後有將近80家企業與會，顯示雙方對相關產業合作高度感興趣，有些美國企業在交流後表示希望回訪台灣，透過進一步回訪，可望促進更多商機。

王美花透露，明天將訪問半導體重鎮矽谷，預計會拜訪全球最大半導體設備廠商應用材料公司（Applied Materials）等企業，若潛在投資與訂單能實現，總金額上看300億新台幣，這也是她矽谷行的目標。

王美花也點出台灣半導體對全球其中國的影響，她指出台灣生產晶片6成出口到中國進行組裝，若台灣產業有風險，晶片無法銷售出去，對中國經濟將造成相當大的傷害，以汽車為例，缺了一兩百元的晶片，要價百萬的汽車就無法銷售，可見影響之大。

王美花表示，穩定的台海關係持續，台灣半導體繼續運作，則有利全世界經濟發展，反之則如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先前示警，台灣若出事，全球經濟恐將受到毀滅性影響。