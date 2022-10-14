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聞著咖啡香遊台灣　水保局結合咖啡莊園推出16條體驗遊程

水保局南投分局長陳榮俊提到，該局推出16條以咖啡莊園為主題的體驗遊程，從南投國姓、雲林古坑及嘉義阿里山出發，品嚐咖啡、享用在地料理、欣賞農村美景，吸呼山林芬多精

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/14 09:28
照片由水保局提供

照片由水保局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）你什麼咖？「我Taiwan好咖」啦！農委會水土保持局為推廣台灣精品咖啡，昨(13)日在蔦屋書店松山店舉辦行銷記者會，今(2022)年規劃三大活動主題，推出第一杯咖啡禮盒組，精選12家CQI認證83分以上精品咖啡，還有「WHAT'S COFFEE你什麼咖？」咖啡桌遊，及16條以咖啡莊園為主題的體驗遊程。

水保局副局長林長立表示，台灣擁有適合咖啡生長的地理環境，除了山區的土石流防治，也協助社區產業推廣、咖啡莊園體驗的輔導升級，從去(2021)年以全台第一部咖啡微電影「第一杯咖啡」行銷日本，國外咖啡業者持續採購台灣精品咖啡，這次推出精選禮盒組，有果香、花香、酒香、可可香氣等，每種風味皆可在第一杯咖啡禮盒中品嚐到，並在蔦屋書店(松山、南港、內湖與高雄大立店)及台灣北中南11處店家與線上購物網站同步上架，包含第一杯咖啡禮盒、單包精品、咖啡桌遊及相關的產品，期待台灣精品咖啡可以成為民眾的咖啡首選。

水保局南投分局長陳榮俊提到，該局推出16條以咖啡莊園為主題的體驗遊程，從南投國姓、雲林古坑及嘉義阿里山出發，品嚐咖啡、享用在地料理、欣賞農村美景，吸呼山林芬多精，來一趟咖啡漫遊，不管是咖啡採果、烘豆的體驗，或是不插電手沖咖啡行程，結合在地的咖啡莊園、民宿與露營區等，運用在地元素推出豐富的體驗活動。

由華南實驗國小賴雅芬主任介紹「WHAT'S COFFEE你什麼咖？」咖啡桌遊，是雲林古坑華南社區發展協會與華南實驗國小共同合作開發，「從種子到杯子」的咖啡特色桌遊，期盼利用遊戲作為媒介，觸及更廣闊的民眾來共同認識台灣國產精品咖啡產業，遊戲中涵蓋田間管理、品種育苗、果實加工、烘焙沖煮等，從食農知識型遊戲中看見台灣咖啡的價值。

水土保持局表示，台灣是世界上少數生產與烘焙兼具的產地，即日起在線上網站與相關門市購買台灣精品咖啡產品，滿500元贈送限量款台灣好咖杯與地圖，憑咖啡杯可到70家莊園參與「不給咖啡就搗蛋」活動，鼓勵民眾品咖啡遊農村，詳細活動資訊請洽「農村小童」FB粉絲專頁。最後邀請大家一起聞著咖啡香去旅行，16條以咖啡莊園為主題的體驗、學習遊程，從南投國姓、雲林古坑及嘉義阿里山出發，體驗農村的美好。

聞著咖啡香遊台灣　水保局結合咖啡莊園推出16條體驗遊程

照片由水保局提供

聞著咖啡香遊台灣　水保局結合咖啡莊園推出16條體驗遊程

照片由水保局提供
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更新時間 : 2022-10-14 10:47 GMT+08:00

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