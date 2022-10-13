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中共20大在即　北京高架橋驚現反習近平布條

中國前六四民運領袖王丹po文指出：在這樣的敏感時刻，做出這樣的壯舉，這位英雄顯然已經做好了為此付出巨大代價的思想準備，當局也不可能放過他。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/13 21:30
圖/<a href="https://twitter.com/JingzhouTao" role="link">Jingzhou Tao 陶景洲</a>推特

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中共20大 (中國共產黨第二十次全國代表大會之簡稱）定於10月16日在北京召開，值此敏感時刻，竟然有民眾於13日上午在北京海淀區的一座高架橋上，掛出寫著「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」、「不要文革要改革」、「不要核酸要吃飯」等巨幅布條，引起熱議。

中共20大在即　北京高架橋驚現反習近平布條圖/Jingzhou Tao 陶景洲推特

根據網路訊息，至少有兩名路人拍下了布條掛在高架橋上的照片，並在午後上傳網路，其後迅速在中國各大網路社交平台流傳。但有網友透過微信轉發照片後，立刻被網管給予停號24小時的處分。

照片顯示，掛上抗議布條的地點，是在北京市海淀區北三環的四通橋上。當地位在中國人民大學及北京友誼賓館旁，是北京市區通往科技業聚落中關村，以及眾多大學院校的交通要道。

掛出的抗議布條共有4幅，為白底紅字，分別寫著「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由」、「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」、「不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，引起路過的汽機車駕駛人注意。

王丹的網站, 13日傍晚也po出了這些照片。他說明布條上的文字分別是:

一條是：

“不要核酸要吃飯，不要文革要改革

不要封城要自由，不要領袖要選票

不要謊言要尊嚴，不做奴才做公民”

一條是

“罷課罷工罷免國賊習近平”“

並說：

在這樣的敏感時刻，做出這樣的壯舉，這位英雄顯然已經做好了為此付出巨大代價的思想準備，當局也不可能放過他。這說明：

第一，誰說中國無勇士。這位（目前還）不知名的中國人的勇氣，可謂驚天地泣鬼神，是當代的新的”坦克人“；

第二，習近平將連任，使得無數中國人感到絕望，絕望之下才會有反抗。這不是第一次有人站出來，也不會是最後一次。大家不要小看這位勇士的義舉，有的時候，示範效應是巨大的。習近平倒行逆施，必將激起更多的政治風潮。

在此，我要向這位勇士表示最大的敬意。

王丹臉書)

中央社報導, 在照片中，掛上布條的高架橋護欄後方，冒出了一道黑色濃煙，不遠處還有一名交通警察及一名身分不詳的紅衣黃帽男子。但目前無法得知這名男子的身分，也不清楚黑煙從何而來。

有民眾表示，他上午前往在海淀任職的學校上班時，曾路過這一路口附近，當時嚴重堵車，不清楚發生何事。下午看到網路，才知道是有人掛抗議布條。

報導指出, 雖然中國網路全面封殺相關圖片，但還是有網友從海外網路平台得知這一消息。有人表示，在開會（中共20大）期間掛布條，如同「老鼠給貓掛鈴噹」；但也有人表示，至少「不要核酸」勇敢說出了眾多民眾的心聲。更多網友則是擔憂，這名掛布條的人士會面臨什麼樣的命運。

根據自由亞洲電台報導, 在最新流傳的視頻可以看到橋面的情況，看到有雜物被燃燒，消防和公安人員到場，把一名男子帶上警車
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更新時間 : 2022-10-13 22:12 GMT+08:00

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