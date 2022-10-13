台灣「愛盲基金會」發起視障生活重建服務　代言人李國毅請大家一起來幫「盲」

愛盲今(13日)發起視障生活重建服務計劃，為中途失明者及其家庭提供全人、全程、全隊的五大服務，盼藉由代言人李國毅及愛心企業抛磚引玉，呼籲民眾關懷視障、響應募款。

據衛福部統計，全台五萬五千多名視障者中，中途失明者約佔八成七，將近五萬人，反映出近五萬個家庭與中途失明者正共同承受視障帶來的生活劇變。

愛盲基金會執行長劉怡君表示：「中途失明不是一個人的事，而是一家人的事。許多中途失明者在視力喪失初期，往往需要親友大量陪伴，但因為明眼家人較難感同身受，很容易產生摩擦，愛盲完整的專業團隊與服務，可以協助家屬理解視障者視力退化的心理、生活、行走等狀態，建立溝通的橋樑，讓視障者和家屬都可以在低學習壓力的情況下，樂於一起參與重建學習。」

為了推廣服務計劃，愛盲今年邀請到李國毅擔任代言人、入鏡「EYE的練習題」公益廣告。廣告內容描述一位正在適應中途失明的視障爸爸，為了陪伴女兒成長而勇往直前，不斷學習、練習的重建日常。

這段過程，讓去年甫為人父的李國毅感同身受：「當爸爸以後，像被賦予了神奇的力量，我的雙手可以安撫女兒不再哭泣，我的聲音能讓家人感到安心，為了女兒、家人，我願意不斷練習、以身作則，讓女兒以我這個爸爸為傲。」 李國毅表示，這是他第一次與視障團體合作，也是第一次與視障朋友相處，他在和來自台北啟明學校的視障大女孩亦茹的互動過程中觀察到，其實經過重建學習的視障者可以很獨立。

「我覺得家人或你我不一定要扮演照顧者的角色，可以跟愛盲一起用引導的方式協助視障者學習、練習，支持他們找回獨立生活的能力，而不是剝奪他們原本能做到的事。」

在廣告首播記者會上，還邀請到二位遭逢中途失明的視障爸爸到場分享心路歷程。現年七十五歲的左伯伯因不明原因造成視神經萎縮，兩年多前的某一天，突然失明。左伯伯表示，當年他一肩扛起三代的家庭照顧重擔，忽略自己的健康，晚年因病失明，所幸有老伴和四名子女的陪伴和支持，他鼓起勇氣到愛盲、努力地學習定向行動、操作手機，一年多來反覆不斷的練習，現在他已經可以出門就醫，還會每天和住美國的女兒越洋視訊聊天呢！

代言人李國毅戴上全黑眼鏡與愛盲高齡視障個案左伯伯一起包水餃，左伯伯身手矯健一下子就完成了，反倒是李國毅因為看不到水餃餡料而把水餃包成了不明麵食（下圖) ，左伯伯哽咽表示，感謝愛盲的重建服務幫助他重新學會生活自理。

愛盲代言人李國毅矇上眼睛與視障個案左伯伯PK包水餃 (圖/愛盲基金會)

五十八歲的述銘大哥則因黃斑部退化、視網膜病變、青光眼而幾近全盲。

「當愛盲社工踏進我家的那一刻，我眼淚瞬間落下，因為我知道從現在開始，我就是一個視障者了。」

以前男主外女主內的家庭分工，也隨著述銘大哥中途失明而角色互換。多虧女兒的貼心，幫他報名愛盲生活重建課程，讓他重新學習做家事，甚至在電鍋料理班意外啟發了烹飪魂，現在每天都會親手做晚餐給家人吃！

家有中途失明者雖然必定會為整個家庭帶來衝擊，但只要全家人齊心協力、加上愛盲專業服務的裡應外合，就如同左伯伯和述銘大哥的視障生活練習題一樣，都能找到最佳解答—那就是愛！

愛盲目前的視障服務量佔全台半數以上，有三十七位全職視障重建專業服務人員，且在四個直轄市都有服務資源中心。視障生活重建服務計劃主要包含五大專業服務：定向行動訓練、獨立生活自理能力訓練、盲用數位學習課程、低視能服務、親友模擬視覺體驗服務。

每一項服務含括各式各樣個別化、主題式、多元的課程與活動，並連結醫療與其他社福資源，於第一時間承接視力喪失初期的視障者，無縫接軌接觸視障服務，讓未來的重建之路更加順暢。

愛盲視障生活重建服務計劃即日上線，愛心企業momo購物網、唯樂台灣電商也共襄義舉，紛紛釋出企業資源，鼓勵民眾一起響應捐款。全台五萬中途失明者「EYE的練習題」，邀請大家一起用愛來解答！