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減碳政策x推測設計x科幻寫作 青年狂想2050淨零未來

一日工作坊以氣候科幻為題，結合氣候政策進行新聞寫作，透過邀請青年對未來環境議題的想像與反思，讓青年將日常生活與氣候變遷議題連結並產生共鳴。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/10/13 17:59
青年參與者在「氣候科幻工作坊 - 未來新聞實驗室」發想氣候對未來生活的影響。（圖／台灣綜合研究院 提供）

青年參與者在「氣候科幻工作坊 - 未來新聞實驗室」發想氣候對未來生活的影響。（圖／台灣綜合研究院 提供）

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）台灣綜合研究院9日舉辦「氣候科幻工作坊 - 未來新聞實驗室」，以科幻素材搭載氣候變遷科學與政策報告，邀請青年書寫對未來環境的想像與反思。

今年3月底，我國發布「台灣2050淨零排放路徑」，並於8月起陸續針對12項執行關鍵戰略開啟社會溝通，並嘗試透過多元活動推廣政策，吸引青年種子對氣候變遷議題的關注。

「氣候科幻工作坊 - 未來新聞實驗室」源自於台灣青年氣候聯盟（TWYCC）自2019年發起、以2050淨零生活為題的創意氣候寫作交流計畫，獲行政院環保署支持，由台灣綜合研究院、地球中華民國委員會辦理成一日活動，並邀請旅荷藝術家兼推測設計師顧廣毅、氣候變遷科學家王懌琪擔任講師。

逾30位青年學員參與工作坊，以台灣2050淨零排放路徑藍圖，以及「淨零綠生活」、資源循環零廢棄、節能三項關鍵策略的草案為參照，並將之融入科幻新聞寫作中，最終完成五篇作品，分別探討個人碳足跡監控、地球工程、工業水汙染、鈣迴路捕獲二氧化碳技術、以及科技與基因改造農業。未來作品將公布於網路。

現任職於中央研究院環境變遷研究中心的王懌琪，在活動中向學員介紹未來極端氣候對台灣的衝擊，他指出，氣候變遷需要科學與人文兩相合作，並以聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）第六次評估報告（AR6）為例，其中用來推測未來升溫情境的共享社會經濟路徑 （Shared Socioeconomic Pathway, SSP），已蘊涵了社會學家對於未來國際政治經濟的推測。

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氣候變遷科學家王懌琪（圖／台灣青年氣候聯盟）

常駐荷蘭的顧廣毅表示，本次工作坊是推測設計與氣候變遷研究合作的好案例。它可以開啟未來更多藝術與科學合作的可能性，以及其與政府政策制訂相關的應用面向。顧廣毅先前與TWYCC合作科幻氣候寫作，也催生其藝術作品「水之眾神」，並於本月初於桃園藝術節展出初步成果。

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旅荷藝術家兼推測設計師顧廣毅（圖／台灣青年氣候聯盟）

TWYCC理事長張寒瑋提出，聯盟近年來透過與顧廣毅合作，開啟與大眾溝通的新方法來推廣氣候變遷議題，當氣候政策成為想像未來、書寫氣候科幻的基底，縮短了氣候政策與青年間的距離，也讓青年更願意去理解，氣候科學證據和氣候政策未來可能為自己的生活帶來的影響。

一位莊姓營養師學員表示，以前沒想過自己的職業和氣候變遷相關聯，但在活動中獲得共鳴，與組員一同完成關於未來科技農業及基改農的科幻新聞作品。
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