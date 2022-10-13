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阿里山管理處建置台灣西部首支超高畫質　林業鐵路火車即時影像

阿里山管理處處長洪維新表示，為打造遠距、智慧旅遊服務，讓無法到當地觀光的旅客，利用手機、平板、電腦及智慧電視等載具，透過串流媒體平台隨時欣賞阿里山7大景點美景

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/13 17:41
照片由阿里山管理處提供

照片由阿里山管理處提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為能讓民眾能隨時隨地接收阿里山的絕美風光，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今(13)日表示，今年度9月份建置了台灣西部第一支4K超高畫質林業鐵路火車即時影像，讓民眾在家就能觀賞阿里山奮起湖的山城景緻及經典的阿里山小火車，並可觀看當下的天氣、車流及人潮，短短上線一個多月奮起湖單一即時影像就超過33萬以上觀看數，瀏覽時間超過2.5萬小時以上。

阿里山管理處處長洪維新表示，為打造遠距、智慧旅遊服務，讓無法到當地觀光的旅客，利用手機、平板、電腦及智慧電視等載具，透過串流媒體平台隨時欣賞阿里山7大景點美景，即時影像的架設儼然是上山賞景的遊客及上山捕捉美景的攝影愛好者出發前必備之行前工具。除了可先上網得知當地天氣狀況預作準備之外，遊客不用再單靠運氣，就可觀賞到阿里山風景區山巒起伏的即時美景。近日，隨著天氣轉涼，東北季風逐漸盛行，在山上欣賞壯闊雲海的機會大增，也希望遊客透過「線上旅遊」的方式，一起感受阿里山壯麗的風景。

阿里山管理處表示，自2019年以來阿里山管理處已陸續建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站等6處觀光即時影像，並於阿里山管理處YouTube頻道上，不分日夜晴雨24小時直播即時美景，更於今年度9月份建置了台灣西部第一支4K超高畫質林業鐵路火車即時影像。

阿里山管理處提醒大家，欣賞自然美景之餘，對於傳遞訊息的工具仍請大家珍惜愛護。日前(12日)深夜二延平步道即時影像遭不明人士「轉動鏡頭」，鏡頭經廠商緊急檢視後已恢復原有視角直播美景，但精密儀器遭外力扳動仍有損傷之可能，因此也要呼籲大家，希望能共同愛護公物，如有遊客看到不法的行為也要嚴加制止，一起當個守法的好公民。

阿里山管理處建置台灣西部首支超高畫質　林業鐵路火車即時影像

即時影像-太平雲梯夜景。(照片由阿里山管理處提供)
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更新時間 : 2022-10-13 17:52 GMT+08:00

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