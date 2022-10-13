〈時評〉中華民國不見了，台灣就沒有了？朱立倫言差矣

首先，做為制衡執政黨，台灣最大的兩個在野黨之黨主席，如果政策、政績乏善可陳、只剩下以智商一五七驕其選民，或動不動說出智商無下限的言論，老實講，這實在都是台灣政壇的悲哀，也無疑讓台灣政壇埋下無法向上提昇，而是往下沉淪的隱憂！

像中國國民黨朱立倫主席，在十月十日該黨自辦的「雙十節」升旗典禮中致詞強調的「中華民國不見了，台灣就沒有了」，憂心掛念「中華民國」生死存亡之心溢於言表，情感上雖然讓人感動莫名，理智卻告訴我們：「中華民國不見了，台灣就沒有了」，不折不扣是迷戀海市蜃樓的中華民國、鄙視消費棲身之地台灣，得了便宜還賣乖、智商無下限的講法。

歐、美、日等外國政要，開口閉口的台灣長、台灣短，這些人講的台灣，指的是國家稱謂（如美國前國務卿龐培歐即有此意）也好、是地理稱謂也罷，跟「中華民國」的關係，怎麼看，都不能也不會是「中華民國不見了，台灣就沒有了。」

中華民國成立於西元一九一二年，在那之前的人類史上，全球沒有任何國家或部落氏族是以「中華民國」為名號的；台灣，早在一八九五就已然是日本領土的一部分。中華民國誕生之前，台灣早已存在！

第二次世界大戰期間，在戰場上，台灣的軍人跟中華民國的軍隊，彼此間，不是會相互支援的友軍，而是處在會拚個你死我活的敵對陣營。「中華民國不見了，台灣就沒有了」，話從何說起？

二戰結束後，才過了四年，敗逃台灣的蔣介石，一九五0年三月十三日在陽明山莊慷慨激昂說：「我今天特別提醒大家，我們的中華民國到去年年終就隨著大陸淪陷而已經滅亡了！」蔣介石在陽明山親口招供認證：中華民國滅亡了。可見，中華民國（滅亡）不見，台灣還是活得好好的。「中華民國不見了，台灣就沒有了」，話從何說起？

最後，持平而論，不管是客氣講「台灣收留中華民國」或赤裸講「中華民國霸占台灣」，總之，一個人如果知道反省與感恩的道理，懂得吃菓子要拜樹頭，那當年隨軍隊敗逃台灣的中華民國遺民及其後代子孫們，要感謝有台灣（人）的存在、有台灣海峽的天險阻隔，還有美國和日本白團的鼎力相助，讓他們免於被中國共產黨追殺而死無葬身之地。這些人，理應親美、日，之餘，最該感謝台灣的一句話，應該是：沒有台灣，那有中華民國存在的餘地？

（作者為新竹教育大學退休副教授）