新北表揚111年度國小教務有功人員　教育創新思維領航全巿共學

新北市教育局於今(13)日假中和區積穗國小召開公 私立國小教務（導）主任會議，會中頒發111年度教務有功人員獎 項，以建立教務人員的學習典範。此外， 教育局也邀請現任雜學校代理研究院院長吳雨致分享國際創新教育趨 勢，如哈佛大學零點計畫Project Zero的視覺思維方式，讓新北教育與國際接軌； 同時也邀請大葉大學助理教授丁后儀分享運用資訊傳達原則， 透過簡報精準有效的凝聚全校親師生共識，以打造優質適性校園環境 。

教育局指出，感謝新北市111學年度222名國小教務主任們的用 心付出，讓各校教務工作能順利推展並落實紮根。 新北市每年度皆選拔教務有功人員及學校， 肯定學校教務人員的奉獻辛勞， 讓學生持續在優良的學習環境中成長。

111年度獲獎國小學校組共有5校，一般組有介壽國小、 頂溪國小及中港國小等3校；偏鄉組有濂洞國小、瑞柑國小等2校。 獲獎之國小個人組共有9名主任，一般組有介壽國小高珠容、 新市國小洪壽嶸、北大國小吳偉全、頂溪國小黃鐙寬、中信國小黃小 紋及積穗國小彭紹翔等6名主任；偏鄉組則有插角國小謝坤達、 瑞平國小楊雅玉及興福國小施文心等3名主任。

獲得教務有功學校濂洞國小校長黃恕懿說， 學校教師發揮專業課程教學知能，建構混齡教學、校訂雙語課程， 並積極整合環境教育、食農教育、國際教育、美感教育四大主軸， 系統規劃素養導向跨域教學，紮根培養偏鄉學生的素養能力。

榮獲教務有功人員興福國小的施文心主任表示， 在偏鄉服務雖然辛苦，但感動與回饋更多。去(2021)年受疫情影 響，學生全面採取居家線上學習，因偏鄉學校資訊人力不足， 為了提升學生線上學習品質， 她親自到學生家中協助解決連線問題或更換學習平板。 而在服務過程裡，不僅拉近與家長的距離，也增長了自己資訊能力， 有些家長還會拿出自己種的蔬果或煮一頓豐盛的晚餐招待她， 這段親師良善互動過程是自己教學生涯中難忘的回憶。

同樣獲得教務有功人員殊榮肯定的介壽國小高珠容主任， 擔任學校智慧學習教師專業社群召集人，攜手教師一起活化教學， 實踐智慧學習，從自主學習課堂模式到PBL的探究實作逐步實踐。 高珠容主任指出，因為教師專業社群，老師們的教學方式開始改變， 學生的學習成效更是顯著提升，改變弱勢，從更多好的教學開始。

教育局長張明文另表示，新北市多年推動教務主任工作研討會議， 積極協助主任熟悉教務工作，建立相互支援的共好夥伴群組， 讓彼此成為推動教務工作上堅強的後盾， 並奠定校務推動的紮實基礎。另外， 教育局也導入國際教育及創新思維，期許所有教務主任， 未來在引領學校教學課程上有令人耳目一新的展現， 並期待更能引導新北教育與國際接軌，創新思維領航全巿共學。

張明文局長(右)頒發獎座予教務有功人員偏鄉組施文心主任(左)。(照片來源：新北市教育局提供)

教務有功學校偏鄉組濂洞國小。(照片來源：新北市教育局提供)

張明文局長(右)頒發獎座予教務有功人員一般組高珠容主任(左)。(照片來源：新北市教育局提供)

濂洞國小-低年段混齡自然戶外觀察課。(資料照/新北市教育局提供)