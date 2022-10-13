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2022年冬天皮繃緊　台大醫：免疫負債席捲全球　「新冠、流感、肺炎鏈球菌」一起來　四大族群要當心

國內於今日開放國門、鬆綁邊境，這是回歸正常生活的必經之路，卻也警示人們要更謹慎預防傳染病的演變。

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/13 17:23
切勿輕忽「左流右肺」 醫界點名「三防四族」逾百萬國人要注意！

切勿輕忽「左流右肺」 醫界點名「三防四族」逾百萬國人要注意！

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）新冠疫情肆虐全球近三年後，近來全球各國陸續解除嚴密的防疫措施，但是專家提醒，過去大家高度重視新冠肺炎的防範，卻忽略常規疫苗的接種，其所導致的免疫負債將席捲全球。每年秋冬才會出現的流感，今年在世界各地皆有提前報到的跡象，2022年將會是「流感大年」。

流感提早報到! 合併感染是下一個關鍵課題？！ 新冠併肺炎鏈球菌感染30天內死亡率增8倍

台大小兒感染科主治醫師黃立民指出，南半球澳洲流感不僅提前達到感染高峰，感染數較過去五年平均增3成、中國南方部分省分也提前自6月便進入流感好發期；而國內自7月底到9月底類流感門診人次從2.1萬人次增加到3.5萬人次，增漲近7成，且今年9月即出現A型流感個案，2022年可能會是流感大年。

此外，根據醫學權威期刊《刺胳針(The Lancet)》刊載的研究顯示，英國2021年解禁後，新冠肺炎合併感染流感，30天內死亡率提高6倍 、新冠肺炎合併感染肺炎鏈球菌30天內死亡率是單獨感染侵襲肺炎鏈球菌疾病的8倍，這些數據可以做為國內的借鏡。

黃立民醫師提醒，解封之後將面對的是合併感染的治療對策，呼吸道感染往往是病毒、細菌或黴菌一起來，高感染風險族群應多加注意病毒性與細菌性肺炎併發症問題。

2022年冬天皮繃緊　台大醫：免疫負債席捲全球　「新冠、流感、肺炎鏈球菌」一起來　四大族群要當心黃立民醫師教你分辨新冠肺炎、流感和肺炎鏈球菌的差異性。（圖/李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）

國內60歲以上新冠確診者已突破百萬 慢性肺病陽過者、慢性疾病患者、菸癮者慎保肺

據研究統計，近9成新冠肺炎患者出現續發性細菌感染，其中又以肺炎鏈球菌為大宗。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，高達7成肺炎鏈球菌對常見抗生素有抗藥性，治療藥物可能也會與慢性肺病患者常見的抗病毒藥、類固醇等產生交互作用，臨床上面對肺炎合併感染的問題確實相當棘手。

美國CDC統計，約1/4高齡者出現長新冠症狀，推估台灣逾百萬名60歲以上確診者中，約有25萬年長者可能也面臨同等問題。王鶴健醫指出，患者的肺部仍脆弱，若高齡、又有慢性肺病的「陽過」患者，更應慎防流感病毒、肺炎鏈球菌的侵襲。此外，氣喘、肺阻塞(COPD)等慢性肺病患者，感染肺炎鏈球菌的風險為一般人的6.7倍與7.7倍、吸菸者也較非吸菸者有更高風險感染肺炎並進展至重症、死亡，上述族群皆需特別注重保護措施，進而遠離疾病的威脅。

2022年冬天皮繃緊　台大醫：免疫負債席捲全球　「新冠、流感、肺炎鏈球菌」一起來　四大族群要當心王鶴健醫師談新冠肺炎對慢性肺病患者的威脅。（圖/李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）

肺炎成糖尿病患殺手 國內統計肺炎導致糖友死亡主因第五位

據美國CDC於2020年上半統計，近4成新冠肺炎死亡人口有糖尿病史。中華民國糖尿病學會理事長黃建寧醫師表示，在新冠肺炎席捲全球前，肺炎是造成糖尿病患住院主因第二位、死亡主因的第五位。糖友血糖控制不佳，一旦感染病毒或病菌，易引起發炎、全身性感染問題，例如支氣管炎、腦炎、心肌炎、敗血症等致命性併發症。

黃建寧醫師特別提醒，百萬名糖尿病患面對流感、細菌或病毒型肺炎的威脅，首要仍是血糖控制並遵循醫囑用藥，建議也比一般人採取更積極的疫苗接種預防措施，新冠肺炎、流感、肺炎鏈球菌等疫苗都不可少。

2022年冬天皮繃緊　台大醫：免疫負債席捲全球　「新冠、流感、肺炎鏈球菌」一起來　四大族群要當心黃建寧醫師談糖尿病患者常見的肺炎併發症。（圖/李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）

三防四族要注意 左流右肺別忘記

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會呼籲國人除了慎防流感影響外，往年宣導左流右肺的「肺炎鏈球菌」也是潛在威脅，而隨著邊境開放，合併感染更可能成為解封之後的關鍵議題。因此，特別提出「三防四族」提醒國人謹慎以對，三防係指：預防新冠病毒、流感病毒及肺炎鏈球菌；四族則是年長者之外，點名慢性疾病族、菸槍族、外出族以及慢性肺病的陽過族等四大族群，應積極與醫師諮詢疫苗的接種事宜，做好完整的預防措施。

  1. 慢性疾病族：慢性疾病患者，尤其是糖尿病與肺部疾病
  2. 菸槍族：菸癮者
  3. 外出族：65歲以上，常需要出入飛沫傳染高風險的場所環境(例如市場、醫院、宮廟等)
  4. 慢性肺病「陽」過族：65歲以上有慢性肺病，曾經確診過新冠肺炎但已經康復

2022年冬天皮繃緊　台大醫：免疫負債席捲全球　「新冠、流感、肺炎鏈球菌」一起來　四大族群要當心李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供
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