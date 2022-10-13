米其林一星台菜餐廳「米香」甜點飄香台法風味 星級婚宴同步推出

台北美福大飯店的「米香」台菜餐廳，以在地台灣味與專業的服務，自2018年起連續三年獲米其林餐盤推薦，2021及2022年獲米其林指南一星肯定。為讓舊雨新知品嚐「米香」的台灣味，即日起推出兩款饌星套餐，菜色有著重手工的經典手路菜，餐後甜點更與飯店法籍西點主廚Hugo Ravier合作推出融合西式風味的古早甜品，精選套餐每位2,800元+10%起。針對婚宴同步推出「米香‧氣派呷囍酒」專案，2022年12月30日前下訂，每桌39,800元+10%，婚宴訂席或餐廳訂位請洽02-7722-3399。

氣派場地、經典台灣宴客菜 美福辦桌呷囍酒

除了餐廳裡的米其林星級饗宴，針對喜慶宴客另推出「米香‧氣派呷囍酒」頂級婚宴，場地挑選擁有7.5公尺挑高優雅的九樓婚宴空間，每間宴會廳均設計有大面落地窗，白天陽光自然灑落，夜晚星辰滿天更顯優雅浪漫。宴客餐點由米香推出多道海陸宴客佳餚，道道經典的手路菜，展現主人家熱情的心意，精緻美味搭配德國百年皇家品牌 Villeroy& Boch精緻秀盤裝點，更盡顯氣質優雅。即日起至2022年12月30日前下訂可享專業婚禮規劃、價值16,170元的蜜月客房，以及婚宴試菜優惠等，預訂指定場地，免費提供戶外露台證婚場地，專案價每桌十位39,800元+10%，用熱情的台灣味宴客。

《尚讚》米其林套餐

餐價：每套2,800元+10%

菜色：手路拼盤(松露煎干貝/燻香櫻桃鴨/蒜苗豚舌捲/和風鰻魚捲/炙烤烏魚子)、古味澎湃佛跳牆、鯉魚大蝦香糟餅、星蔥陶板活鮑魚、飄香五柳菊花魚、私房醃小菜(山葵醃蘿蔔/梅汁蜜雙茄/豆醬漬黃瓜)、米香真功夫炒飯、現沖紅麴老饕牛肉湯、法國遇上台灣味─香草雞蛋糕、台灣精選茗茶

《金讚》米其林套餐

餐價：每套3,800元+10%

菜色：手路拼盤(松露鮮鮑魚/滷黑豚腱肉/南瓜魚子塔/如意鴨賞捲/五味鮮軟時)、私房醃小菜(山葵醃蘿蔔/梅汁蜜雙茄/豆醬漬黃瓜)、米香極品佛跳牆、三星蔥蒸活珠龍、烏金糕渣香糟餅、碧綠通心河鰻捲、阿嬤ㄟ滷肉刈包、上湯瑤柱松茸湯、法國遇上台灣味─花生磅蛋糕佐杏仁茶、台灣精選茗茶

訂位請洽02-7722-3391米香餐廳

【頂級婚宴】

《米香‧氣派呷囍酒》米其林頂級婚宴

專案日期：即日起至2022年12月30日下訂

桌 價：每桌十位 39,800元+10%

場 地：提供九樓頂級婚宴場地，保證桌數6桌起。

優惠內容：

米其林一星餐廳《米香》台菜婚宴佳餚

婚宴專業服務及互動式165吋LED顯示屏幕

美福蜜月行政客房 (價值16,170元)、親友住宿享優惠

精選婚宴菜色試菜優惠

指定喜福、萬福廳場地免費提供戶外露台證婚

洽詢電話：02-7722-3352~3359 宴會業務