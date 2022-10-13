富邦全球ESG綠色電力ETF　10/20掛牌上市

市場氛圍悲觀下， 綠色能源儼然已成為全球轉型趨勢下的新投資機會。 近期募集成立的富邦全球ESG綠色電力ETF即將在10/20掛 牌上市，證券簡稱為「富邦ESG綠色電力」、證券代號為「009 20」，該ETF經理人洪珮甄指出， 歐美冬季用電需求高峰即將到來，缺電問題迫在眉睫， 短期先以石化與綠能並存的方式解決過渡階段的缺電問題， 長期目標依舊是積極發展綠能、降低排碳，並且追求能源自主， 在維持整體綠電產業偏多看待下，建議投資人逢低長線布局富邦全球 ESG綠色電力ETF。

全球再生能源市場在後疫情時代受到供應鏈中斷、 原物料成本攀升及地域紛爭等逆風因素所紛擾下，仍於2021年繳 出亮眼的成績單，無論是風電、 太陽能的年度新增裝置容量創下近年來的新高， 仰賴於各國積極加大綠電相關基礎建設的投資支出， 以確保未來階段性的減碳目標能順利達成。

洪珮甄進一步指出，根據彭博最新的預估，在美國IRA法案補貼的 提振與歐盟能源自主法案的通過之下，無論是太陽能或風電在202 2年的新增裝置容量預估值，可望皆高於2021年，不過2022 年的關注焦點會落在太陽能領域，因為太陽能在IRA法案中迎來睽 違已久的生產成本補貼(PTC)，對於生產成本的補貼比重更高， 因此預計從2022年到2030年都可以看到明顯的成長動能。 至於風電，預估2022年仍會受到一定程度的供應鏈與原物料衝擊 ，2022年的新增風機容量保持小幅增長，不過預期2023年將 迎來新一波增長動能。

展望後市，近期石化燃料價格維持高檔， 且即將迎接歐美冬季用電需求高峰，洪珮甄指出， 短期不容易見到油價的快速下跌，因此以成本角度來說， 再生能源將持續受益於其相對低廉的生產成本。

此外，缺電問題迫在眉睫，近期陸續見到部分先進國家如德國， 藉由提升燃煤及核能發電量以支應缺電問題，不過根據IEA《20 22年全球能源投資報告》的調查數據顯示， 傳統石化能源的資本支出並未因此大幅增長， 歐美國家仍極力追尋符合減碳目標的能源解決方案， 短期先以石化與綠能並存的方式，解決過渡階段的缺電問題， 長期目標依舊是積極發展綠能、降低排碳，並且追求能源自主。

綜上所述，洪珮甄強調，即使市場氣氛低迷， 然而在維持整體綠電產業偏多看待下，建議投資人應著眼長線角度， 逢低佈局相關產品，如富邦全球ESG綠色電力(00920) ETF。

彭博預測各國至2030年之太陽能新增裝置容量

單位：百萬瓩

資料來源：BloombergNEF；資料日期：2022.6. 10