台灣土地銀行統籌主辦平湖榮成環保科技　人民幣7.2億元連結ESG永續聯貸案完成簽約

台灣土地銀行統籌主辦平湖榮成環保科技有限公司總金額人民幣7.2億元聯貸案，已成功完成募集。該聯貸案原預計籌募金額人民幣6億元，在各銀行踴躍參貸下，超額認貸達135%，最終以人民幣7.2億元結案，並於2022年10月13日簽訂聯合授信合約。

該聯貸案由台灣土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，募集3年期金額總計人民幣7.2億元，資金用途主要為充實中期營運資金，並以永續觀點置入ESG永續連結授信條件，鼓勵集團朝向淨零碳排，呼應全球節能減碳之永續潮流，另公司經營模式為向上游廠商收購廢紙，再生產銷售高檔紙與紙板等，有利於資源循環利用。該案由華南銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、彰化銀行及國泰世華銀行共同參與，顯見各銀行對於平湖榮成環保科技有限公司長期務實經營均予認同與肯定。

榮成集團目前於大中華區設有4座低碳造紙廠、12座綠色包裝廠、29座環保回收站。中國地區3座低碳造紙廠產能295萬噸，於工業用紙領域列中國第四大，加計台灣二林廠90萬噸，集團總產能385萬噸，位居亞洲第五大。榮成集團長期落實「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」經營理念，以資源循環利用營運模式，提供生活必需的環保紙製品。榮成集團因應氣候變遷持續精進三大水資源再利用技術，包含白水循環回收、廢水處理厭氧沼氣再利用、獨家專利生物污泥回收技術，兼顧節水、節能減碳及減少原物料使用量等環境效益，今年度陸續榮獲第2屆 TSAA「台灣永續行動獎」最高榮譽金獎、第6屆英僑商務協會「最佳企業氣候行動獎」及第3屆臺灣循環經濟獎「永續分類標準特別獎」等獎項，顯示公司長期因應氣候變遷衝擊，推動氣候變遷調適方案，貫徹五項環保高新技術，長期落實減碳行動獲得高度讚揚。

台灣土地銀行近年配合政府政策，並響應政府2050年淨零排碳目標，以金融支持產業發展及兼顧環境低碳為主軸，積極推動「綠色融資」、「六大核心戰略產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，近期辦理之聯貸案件皆納入ESG企業永續連結相關指標，以持續引導及支持企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮，並於今年6月完成簽署赤道原則，深化落實永續金融，且於今年9月獲卓越雜誌頒發最佳永續經營獎，土地銀行將持續深化ESG各項措施，在引領企業永續經營的道路上扮演更積極的角色，營造共榮共存之生態鏈。