板橋凱撒蓮花餐廳粉墨登場 新北最新網美打卡餐酒館

籌備多時、令人期待已久的板橋凱撒Lotus蓮花泰式餐廳終於粉墨登場！餐廳整體設計以優雅清新風格，搭配夢幻綠色植栽、手工編藤及輕工業風格的燈飾藝術，打造全新網美餐酒館。板橋凱撒蓮花餐廳於10/15-10/17開放試營運，祭出全品項買一送一超值優惠，活動期間每位用餐最低450元起，必點美饌包括泰國皇室開胃菜「一口泰」、百年歷史傳統菜「馬荷」、世界名湯「酸辣蝦湯」、酸辣下飯「瀑布松板豬」、泰國正宗道地「金錢蝦餅」及甜點NO.1「芒果糯米」等，10/18-10/25再推消費滿2,000元即贈價值500元美饌兌換券；而姐妹飯店墾丁凱撒蓮花餐廳接續響應同慶開幕，於10/26-11/30期間單筆消費1,000元即可現折200元，一同歡慶「蓮花」綻放、閃耀如芒！

Lotus原意為「蓮花」，在泰國，隨處可見蓮花身影，它是純淨與心靈覺醒的象徵，更是生活本身！為完美演繹Lotus蓮花清新脫俗且優雅純淨的定義，餐廳內以大量窗戶引進自然採光照映出寬敞明亮的開放式用餐區，整體運用綠、白、銅幾何形狀與溫柔色調的餐具，搭配手邊編藤元素及大量植栽藝術、營造出如同於自然花園般的舒適慵懶，彷彿處處皆是網美拍照打卡的最佳拍攝點。

餐點設計以正統泰式手法，以酸、辣、鹹、甜、苦五味平衡為特點萃取其精髓，運用大量香料、草本蔬果及咖哩等元素，將料理風味昇華富含層次，打造出原汁原味、道道經典的泰式美饌。品嚐美饌之餘，更需要美酒飲品襯托，精選泰式調酒、香檳、紅白葡萄酒多種品項，巧妙搭配不同料理以達到味覺平衡，以優雅姿態品味微醺迷濛的美好時光、為生活增加些許調劑及樂趣，詳情訂位可洽02-89643955 / 菜單連結：https://reurl.cc/1m9qyW