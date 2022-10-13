新北市佈老時間銀行累計69萬小時　黃克中與蔡永華夫妻檔服務2567小時

為因應高齡社會，新北市政府自2013年10月起， 以「存老本、顧未來」的理念，推出高齡照顧存本專案， 簡稱佈老時間銀行，號召志工在接受18小時佈老專業訓練後， 投入照顧長輩，迄今已有3,832位佈老志工共服務超過3, 900位，累計時間銀行69萬多小時。 新北市副市長劉和然於13日代表侯友宜市長頒獎感謝其中150位 持續服務的佈老志工，劉和然表示，每個人都會老， 但因有佈老志工的陪伴和關懷，讓長輩的晚年生活有品質， 可以在地安老、樂活。

社會局以「佈老相伴、樂活新北」為主題，感謝所有佈老志工， 侯友宜市長更親筆簽名卡片，送給每位：「感謝有您擔任佈老志工， 陪伴長輩一程，讓他們在人生路上，開出燦爛笑容的花朵！」 每份感謝禮盒有支保溫瓶和雨傘，讓志工冬天出門溫暖、雨天撐傘。

佈老志工中有多對夫妻檔， 其中黃克中與蔡永華夫妻是第13期結訓。黃克中科技業退休， 曾到大陸廠擔任副總，今年69歲；太太蔡永華今年68歲， 則是從銀行界較早退休，兩人8年前看到新北市政府「存老本、 顧未來」的海報，相約參加佈老訓，婦唱夫隨一起投入服務。

黃克中表示，他和太太曾到北區老人之家訪問， 發現住在裡面的長輩，眼中充滿徬徨和空洞，當下感受很深， 因此發願有生之年，要以老吾老的精神來服務長輩。蔡永華則說， 在服務過程中，了解老人的心理和生活需求， 做為自己將來老後的準備。

在兩人服務的個案中，有位國小退休的馬老師，今年78歲， 因先生往生，又膝下無子女，有時在家一個禮拜都沒說話的對象， 只期待週四快來吧，因為黃克中與蔡永華會出現，有時陪伴聊天、 購物，有時陪伴打衛生麻將，更曾帶馬老師參觀護理之家， 因為馬老師說將來說不定要住進去，要預為參觀。

劉和然表示，他的父母也都80多歲了，新北市開辦佈老時間銀行， 以初老服務中老，中老照顧老老，佈老志工中90％ 以上都年滿55歲，每個人都會老， 照顧長輩就像是照顧自己的未來， 他代表侯友宜市長感謝大家的付出。

除了個人150位，劉和然也頒獎感謝樹鶯社福中心、 中和碧湖社區發展協會、 三重社福中心和三重光田里辦公處等4隊佈老志工團體， 因為這4隊特別投入陪伴長輩到全齡公園運動。

社會局長張錦麗表示，截至今年8月底，已有3, 832位佈老志工投入服務，受惠長輩超過3,900人， 累計超過69萬小時，感謝佈老志工的付出， 時間銀行時數可以兌換成長課程、參加社區小旅行， 或是捐出做公益。