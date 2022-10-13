橘色惡魔接待完美落幕 台北凱撒迎國內外旅客

曾榮獲日本知名的旅遊業者－旅工房公布為日客最愛飯店之一的台北凱撒大飯店，是台灣區唯一入選的飯店，擁有許多接待日本重要貴賓與藝人之經驗，故此次中華文化總會邀來「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部，即安排下榻台北凱撒大飯店。台北凱撒為迎接這群遠道而來的貴賓，每一處皆用心企劃，專業日語接待全程如管家般貼心照顧橘高校這群甜美可愛的女學生們。

餐點則是安排飯店主廚的特製的台式套餐，酸甜交錯的糖醋排骨與濃郁香醇的養生雞湯讓她們營養滿點兼補充元氣，最後更獻上國外旅客來台最愛的鳳梨酥以及凱撒伴手禮，讓這些小嬌客開心得滿載而歸，嘴甜高喊「我們在台灣很開心」！

隨著眾所矚目的台日學生盛大共演為雙十國慶劃下圓滿句點，但對台北凱撒來說也因為這群遠道而來的嬌客，邁向復甦觀光國際市場的第一步。在10月13日國境解封前夕，台北凱撒為日本的觀光市場提前布局，日本京都橘高校吹奏部的蒞臨正式宣告著：我們準備好了。「橘色惡魔」所帶來的不僅是短短幾天的旋風效應，她們會將對台灣的好印象帶回日本分享台灣旅遊以及台北凱撒大飯店給親朋好友這趟美好旅行的點滴。

歷經防疫旅館後的台北凱撒除了保有親切的待客哲學外，大廳規劃「香氛森林」的主題，用許多綠色植物與特調精油打造出結合視覺與嗅覺的綠意空間，芳馥綠意為台北凱撒注入活力增添溫暖新氣象，並推出形象影片(網址:https://youtu.be/IVRgiDa3lCE) 以嶄新面貌歡迎國內外舊雨新知蒞臨指導。

醞釀日客來台旅遊的復甦以及日漸恢復的國人市場，期望今年冬天觀光飯店業能夠盼來睽違已久的暖冬。看好第四季觀光旅遊市場，台北凱撒大飯店與高鐵攜手推出「冬遊饗食趣」每晚只要2,900元起，專案贈送價值1,400元之王朝中餐廳的招牌港點雙人套餐，讓您不需要趕著起床，悠然享受早午餐時光，此外每房再加贈莫凡彼冰淇淋與享加購高鐵聯票75折起優惠。