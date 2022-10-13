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台北白色野餐回歸！超機密地點線索曝光強調永續　限定餐盒推廣台灣在地美食

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/10/13 16:58
台北國際白色野餐將於11月12日於中正區登場。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

台北國際白色野餐將於11月12日於中正區登場。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北國際白色野餐將於11月12日於中正區登場，除了地點一如往常保密到家，餐飲品項也在行前才宣布。

白色野餐(Diner en Blanc)源於1988年法國巴黎，提倡好友在都市野餐聚會，因久未見面所以約好一起穿白色服裝出席，共有90個城市響應該30年歷史活動，現更以其時尚品味及生活風格著稱，特別的是，活動地點都是在當天才會揭曉。

台北白色野餐今年邁向第5年，曾於台北101水舞廣場、中山堂、台北流行音樂中心等地標舉行，深受民眾歡迎，去(2021)年受到疫情影響停辦，今年將捲土重來走向更精緻的路線，參加人數從去年2,000人控制在今年1,000人，傳統的點燈儀式也改採光雕投影。

主辦單位「野餐女王」璐露野（本名顏邵安）表示，其他城市在停辦的這一年都是規模縮小的狀態，因為怕人潮聚集染疫風險高，本來法國主辦方有提到使用線上方式進行，但效果會減弱很多，今年希望回到活動初衷拉近大家的社交距離，只是會控制參加人數，目前已關閉售票，讓活動走比較精緻的路線。

保密到家！璐露野透露，活動地點位於中正區且剛落成，可以是戶外也可以室內，已事先徵求法國同意，如果晴天會在戶外進行，下雨的話廣場上有遮雨棚，場地的選擇也結合環保，都在推廣永續愛地球，今年主題「無痕美學」強調永續精神，希望民眾用餐後能帶走垃圾並打包。

相較於國外的白色野餐要自備餐飲，台北場也朝此方向前進，但目前皆由主辦方準備，也吸引不少品牌加入打知名度，包含High Tea、谷溜谷溜、Lindy’s等，璐露野說，今年將提供法式甜點，結合台灣在地文化美食，雖然源自法國，但還是想推廣台灣在地文化，會有很日常的台灣料理。

璐露野提及，提供餐點會擔心讓大家有高度期待，並會讓他們誤會可以來吃喝，因而扭曲活動初衷，所以今年聚焦在社交活動，民眾也可以自備餐飲，今年則沒有事先提供餐點內容，只有寫「限定餐盒」。

官網：https://luluyelife.com/diner-en-blanc-taipei2022/#

台北白色野餐回歸！超機密地點線索曝光強調永續　限定餐盒推廣台灣在地美食
合作品牌。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

台北白色野餐回歸！超機密地點線索曝光強調永續　限定餐盒推廣台灣在地美食
合作品牌。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

台北白色野餐回歸！超機密地點線索曝光強調永續　限定餐盒推廣台灣在地美食
合作品牌。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)
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更新時間 : 2022-10-13 17:50 GMT+08:00

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