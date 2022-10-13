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兒童打電動竟心律不整死亡！澳洲研究：隨著遊戲日益盛行　發生比例亦提高

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/13 15:29
澳洲一份最新研究顯示，有22名兒童和青少年在玩電動時發生心律不整的情況，其中有4人死亡。（示意圖／pixabay）

澳洲一份最新研究顯示，有22名兒童和青少年在玩電動時發生心律不整的情況，其中有4人死亡。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）愛玩電動除了擔心成癮外，你可知，當兒童、青少年聚精會神打電玩的同時也會提高心臟病發的風險嗎？

根據澳洲一份最新研究顯示，有22名兒童和青少年在玩電動時發生心律不整的情況，其中有4人死亡，研究人員發現，戰爭遊戲是最常見的觸發因素，因為玩家常處在情緒激動的狀態。

專家甚至直言，對於有心臟病史的孩子來說，類似像《決勝時刻》之類的「第一人稱射擊遊戲」可能會帶來致命風險。

「第一人稱射擊遊戲」是以玩家的第一人稱視角為主視角進行的射擊類電子遊戲的總稱，遊戲畫面通常相當精緻和擬真，讓玩家獲得身臨其境的體驗。

在第一人稱射擊遊戲中，玩家會以主視角來進行探索，並以手中的遠程武器或近戰武器來攻擊敵人，因此當過於專注在螢幕畫面，且情緒處於亢奮、激動狀態下，易導致腎上腺素飆升，出現昏厥、心悸和頭暈等症狀，一些孩子會發生心臟驟停的情形，嚴重者甚至死亡。

研究人員發現，這些心臟驟停後死亡的孩子中，有部分被診斷出患有心律不整的相關疾病。

這項研究的主要負責人、澳洲雪梨兒童心臟中心的研究員Claire Lawley說，對於患有心律不整等心臟疾病，或有潛在心臟問題的孩子來說，打電動可能帶來嚴重風險。

研究人員指出，兒茶酚胺多型性心室頻脈(CPVT)是一種罕見遺傳性心律不整疾病，是兒童和青少年發生心律不整的主因。

台灣內科醫學會資料顯示，兒茶酚胺多型性心室頻脈(CPVT)的平均發病年齡為7~9歲，但在成年人也有可能發病。大約有30%的患者曾歷經過至少一次心跳停止，死亡率高，必需早期診斷早期治療，症狀包括了心律不整、頭暈、昏厥等。特徵是在運動中或是突然情緒激動導致昏厥，患者本身沒有結構性的心臟病。目前已知RYR2和CASQ2的基因突變是造成CPVT的主要原因。

研究人員發現，約有63%的兒童患者都有潛在的相關基因突變，而在某些情況下，會導致多名家庭成員被診斷出患有家族性心律問題，其中造成情緒波動極大的電子遊戲可能就是背後的其中一個原因，且隨著遊戲文化日益盛行，變得越來越普遍。

參與這項研究的Christian Turner表示，過去我們不建議心臟病患者參加競技類運動，但如今我們震驚得發現，玩電動也不是件安全活動，可能造成一些患者出現生命危急的情況。
第一人稱射擊遊戲
電動
心臟病

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更新時間 : 2022-10-13 16:24 GMT+08:00

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