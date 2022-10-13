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美國《國家安全戰略》稱未來「決定性十年」：中國為最大挑戰

面對中國挑戰，美方提出戰略有三，其一，投資美國國內實力基礎，包括競爭力、創新、韌性以及民主；其二，使自身的努力與夥伴及盟友網絡保持一致，為共同利益與目標行動；其三，與中國負責任的競爭以捍衛美國利益，並建造美國的未來願景。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/13 15:44
美國拜登政府於美東時間12日發布《國家安全戰略》將中國列為最大挑戰。（圖／美聯社）

美國拜登政府於美東時間12日發布《國家安全戰略》將中國列為最大挑戰。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）美國拜登政府於美東時間12日首度發布《國家安全戰略》，指中俄為戰略競爭對手，在未來的決定性十年，投資壯大本國以在競爭中脫穎而出，與夥伴盟友應對共同挑戰，並形塑國際制秩序與規則，追求自由、開放、繁榮、安全的世界。戰略談及台灣問題，指出不支持任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，依循美國「一中政策」。

最新發布的《國家安全戰略》共48頁，其中直指「以其威權治理配合修正主義外交政策」的中國，是美國最大挑戰，戰略載明，儘管美國也正致力於遏止俄羅斯，但中國企圖改造國際秩序，並在經濟、外交、軍事與科技上愈發有能力達成目標，是唯一又企圖又有能力的競爭者。

面對中國挑戰，美方提出戰略有三，其一，投資美國國內實力基礎，包括競爭力、創新、韌性以及民主；其二，使自身的努力與夥伴及盟友網絡保持一致，為共同利益與目標行動；其三，與中國負責任的競爭以捍衛美國利益，並建造美國的未來願景。 其中兩項戰略對在科技、經濟、政治、軍事、情報與全球治理領域與中國競爭至關重要。

戰略指出，美國與中國的競爭在印太區域最為顯著，但也將越發具全球性，未來將是決定性的十年，美國將支持遭受中國脅迫的前線盟友有能力根據自身利益及價值觀做出主權決定，不受外部壓力影響。此外也將本著共同目標解決問題，包含不信任的數位基礎建設、供應鏈中的強迫勞動、非法捕撈等，並強調將追究北京在新疆、西藏、香港的侵權行徑，以及維持台灣海峽和平穩定。

戰略進一步針對台灣問題指出，台灣和平穩定對區域及全球安全與繁榮至關重要，美方反對任一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，並將持續遵守依循《台灣關係法》、美中三公報、對台六項保證的「一個中國」政策。並堅持《台灣關係法》下的對台承諾，支持台灣自我防衛，並維持美國能力，以抵制任何針對台灣的武力與脅迫行徑。
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美國
台海問題
一中政策
中國挑戰
印太地區

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