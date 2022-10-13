【10/13國境解封】泰國網紅扮「美少女戰士」隨全球首發團抵台：很喜歡台灣

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣國門解封，許多觀光客躍躍欲試，疫情後遊台全球首發團昨(12日）晚上從曼谷出發，今（13日) 凌晨0點10分搭乘台灣虎航IT506航班抵達台灣，旅客興奮不已。

經常分享台灣旅遊的泰國網紅，也隨團來台，並將分享疫情後造訪台灣的資訊，預期可吸引更多泰國人到訪。

13日凌晨抵台的全球首發團為12日晚間搭乘台灣虎航從泰國廊曼機場（Don Mueang Airport）起飛的兩個旅行團共計45人，班機在凌晨0時16分抵達桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（前排左2）、桃園國際機場公司總經理范孝倫（前排左1）、台灣虎航董事長陳漢銘（前排右2）也特別前往接機，並送上內有5個口罩的虎罩包。中央社

網紅奇恰拉12日攝於曼谷機場/圖取自 Ratto Wanderlust หมวยรัตพาเที่ยว พากิน รีวิวเที่ยวไต้หวัน

經營旅遊社群媒體Ratto Wanderlust的網紅奇恰拉（Kitcharat Nartetamrongsutt）特別打扮成卡通美少女戰士造型，她以中文表示就是很喜歡台灣，包括美食與文化，不但認識許多台灣朋友，也有很多泰國朋友在台北學習語言，這次來台3天計劃到台北遊玩，以前曾來台的她，在台灣國境解封後就搭乘第一班飛機到台灣，很開心也很期待可以到台灣玩。

返台旅客王小姐表示，與朋友一行16人規劃到泰國進行五天四夜的旅遊，原本預計12日返台，但是因為訂不到機位只能改為13日，沒想到卻幸運的搭上邊境解封後入境的第一班飛機，也適用0+7的新防疫規定，大家都覺得既開心也幸運，希望疫情趕快過去，讓大家恢復正常生活。

台灣將從13日起實施入境免隔離，13日凌晨零時（航班表定抵台時間）起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，試行每週入境總人數為15萬人次為原則。

許多觀光客引頸期待赴台旅遊，搭乘台灣虎航IT506航班從泰國廊曼機場（Don Mueang Airport）起飛的兩個旅行團共計45人，為全球首發團，旅客將造訪九份、野柳、南投日月潭和文武廟等地。

經營旅遊社群媒體Ratto Wanderlust的網紅奇恰拉（Kitcharat Nartetamrongsutt）經常分享台灣旅遊經驗，根據中央社, 她出發前受訪時表示，疫情前經常造訪台灣，有時1年多達4次，但因為疫情已經快要3年沒有訪台，睽違這麼久可以到台灣感到非常興奮，「好像要回家一樣」。她說，剛在社群媒體發布要去台灣，就收到許多粉絲詢問疫情後如何到台灣旅遊的資訊。

奇恰拉12日特別打扮成卡通美少女戰士造型，並手持特殊造型的悠遊卡，她說這次訪台將向泰國粉絲介紹如何用悠遊卡就能快速方便在台灣旅遊。

經營社群媒體Uncle Deng & Auntie Kai的泰國網紅夫妻受訪時也非常興奮，他們表示，將向粉絲介紹最新的台灣購物和美食資訊，西門町和台北101是一定會造訪的景點。

第一次造訪台灣的民眾皮拉潘（Peerapan）在網路看到旅行團資訊，報名之後才知道是參加全球首發團，感到非常高興，屆時將造訪台灣的寺廟和市場。

觀光局駐泰國辦事處主任陳憶婷受訪指出，辦事處陸續接獲不少關於台灣檢疫規定的詢問，由於這幾天適逢泰王拉瑪九世逝世紀念日4天連假，收客速度超乎預期，旅行業者行程一推出就能於一天內成團。

陳憶婷指出，除了13日凌晨抵達的2團外，13日還有搭乘中華航空CI834與長榮航空BR212航班共2團55名旅客，將於下午抵台展開4天3夜的旅程。

此外，觀光局駐泰國辦事處另外邀請4組泰國人氣網紅組成泰國媒體首發團，包括波波真幸福、Aumjumma 、BROGASIS與A Lot of Travel:คนขยันเที่ยว也將於13日下午抵台展開5天4夜的旅程。

【台灣10/13解封】泰國網紅扮「美少女戰士」隨全球首發團抵台：很喜歡台灣

台灣國門解封，疫情後遊台的全球首發團12日晚上從曼谷搭乘虎航班機出發，觀光局駐泰國辦事處主任陳憶婷（右5）到廊曼機場和泰國旅客合照留念。中央社