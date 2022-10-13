【10/13台灣本土+53,356／死亡+29】入境0+7今上路　相關措施一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增53,421例COVID-19確定病例，分別為53,356例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。



指揮中心表示，今日新增之53,356例本土病例，為24,286例男性、29,058例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(10,303例)，臺中市(6,775例)，桃園市(5,729例)，高雄市(5,643例)，臺北市(5,547例)，臺南市(4,235例)。



指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為21例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月4日至10月10日，死亡日期介於10月3日至10月10日。





指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為31例男性、34例女性，年齡介於10多歲至80多歲，分別自馬來西亞(3例)，新加坡、英國及韓國(各2例)，印度、葡萄牙、泰國及德國(各1例)移入，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年9月12日至10月12日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,050,750例確診，分別為35,627例境外移入、7,015,069例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,686例COVID-19死亡病例，其中11,670例本土，另16例為境外移入。

10/13起國境解封 放寬入境人數、入境人員免居家檢疫

另外，自今日起台灣國境解封，放寬每週入境人數至15萬人次，入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，並開放非免簽證國家入境，入境觀光取消旅行社出團禁令等。

入境旅客交通方式，除現行親友/機關團體接送、自駕外，今起開放無症狀入境旅客可搭乘大眾運輸，亦即增加國道客運、機場捷運、高鐵及租車等交通工具選項供旅客使用。

防疫車隊除兼具防疫任務外，亦可回歸機場計程車排班。入境旅客倘選擇搭乘機場計程車，收費回歸疫情前的收費方式，以跳錶方式計費。

相關措施如下：