愛有很多種形式 烏克蘭向法國拋媚眼：給我大砲，證明你愛我

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)自俄烏大戰開打以來,烏克蘭即善用社群媒體、創意內容,激勵士氣並向國際求援。烏國國防部13日再出新招,在推特發表了一支影片,向法國示好,我什麼都不想要,「只要大砲」。

當歐美各國對烏克蘭軍援源源不斷,法國卻被批出力太少太吝嗇。為了讓法國有機會展現其「愛意」,這支41秒的影片,以曾經遭禁的法國香頌「我愛你,我不愛你」(Je t'aime..moi non plus)輕軟歌聲,帶出「主訴求」:

浪漫有很多種形式,如鮮花、巧克力或塞納河畔的攜手同遊。但,若你想贏得我的芳心,沒什麼比155釐米高機動性自走砲更好了。

Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…



Emmanuel Macron! … and CAESARs!

pic.twitter.com/JQDmAO6cjH — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022

短短的影片,充滿了矛盾元素,玫瑰花與大砲並陳,主旨卻非常單純:「給我大砲,證明你愛我。」相當另類的爭取支援方式,引發話題,也博得了不少媒體版面。

根據路透,這支影片是法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)召開內閣安全會議後數小時發布。馬克宏在會中宣示,與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)商談後,決定採取行動「支持烏克蘭軍方」。

此前,法國已提供烏國凱薩自走榴彈砲、可攜式防空裝備、重裝車。然而,俄國近來對烏克蘭加大空襲力道,澤倫斯基再度籲請國際馳援軍備,包括空防系統,而這是法國迄今遲遲不願提供的。

這支影片向法國釋出的訊息,說穿了就是,不要口惠實不至,請用行動證明。

法國國防部11日表示,會加固北約(NATO)東翼防衛,提供坦克予羅馬尼亞、飆風戰鬥機(Rafale fighter jets)予立陶宛、派兵赴愛沙尼亞,但並未提及烏克蘭。

這支拋媚眼影片,也令人聯想到馬克宏去年對美國的溫情喊話。去年9月,美、英、澳組AUKUS聯盟,要助澳洲打造核動力潛艦,因此澳洲犧牲了與法國簽訂的柴電潛艦生意,法國對此深感不滿,受傷甚鉅。10月,在一場美法修補關係會晤中,馬克宏向美國總統(Joe Biden)釋出善意。他說「信任有如愛情,宣言很好,證明更佳。」(Trust is like love. Declaration is good, but proof is better.)

延伸閱讀:

終於被拖下水了? 白俄羅斯宣布與俄國組聯合部隊

烏克蘭文物慘遭俄軍劫掠 1,500年黃金皇冠不翼而飛

俄國虐囚事證再曝光 整盒假牙揭不寒而慄的故事

【AUKUS結怨】 拜登坦言美國行事「拙劣」法國馬克宏:信任有如愛情需證明





烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏2022年6月16日在基輔的記者會(圖/美聯社)