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愛有很多種形式 烏克蘭向法國拋媚眼：給我大砲，證明你愛我

法國對烏克蘭支援太少，頗受詬病，烏國用另類手法求助，盼法國能上道些，用軍備贏得芳心

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/13 14:45
烏克蘭總統澤倫斯基與法國總統馬克宏2022年6月16日在基輔的記者會（圖／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基與法國總統馬克宏2022年6月16日在基輔的記者會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）自俄烏大戰開打以來，烏克蘭即善用社群媒體、創意內容，激勵士氣並向國際求援。烏國國防部13日再出新招，在推特發表了一支影片，向法國示好，我什麼都不想要，「只要大砲」。

當歐美各國對烏克蘭軍援源源不斷，法國卻被批出力太少太吝嗇。為了讓法國有機會展現其「愛意」，這支41秒的影片，以曾經遭禁的法國香頌「我愛你，我不愛你」（Je t'aime..moi non plus）輕軟歌聲，帶出「主訴求」：

浪漫有很多種形式，如鮮花、巧克力或塞納河畔的攜手同遊。但，若你想贏得我的芳心，沒什麼比155釐米高機動性自走砲更好了。

短短的影片，充滿了矛盾元素，玫瑰花與大砲並陳，主旨卻非常單純：「給我大砲，證明你愛我。」相當另類的爭取支援方式，引發話題，也博得了不少媒體版面。

根據路透，這支影片是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）召開內閣安全會議後數小時發布。馬克宏在會中宣示，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）商談後，決定採取行動「支持烏克蘭軍方」。

此前，法國已提供烏國凱薩自走榴彈砲、可攜式防空裝備、重裝車。然而，俄國近來對烏克蘭加大空襲力道，澤倫斯基再度籲請國際馳援軍備，包括空防系統，而這是法國迄今遲遲不願提供的。

這支影片向法國釋出的訊息，說穿了就是，不要口惠實不至，請用行動證明。

法國國防部11日表示，會加固北約（NATO）東翼防衛，提供坦克予羅馬尼亞、飆風戰鬥機（Rafale fighter jets）予立陶宛、派兵赴愛沙尼亞，但並未提及烏克蘭。

這支拋媚眼影片，也令人聯想到馬克宏去年對美國的溫情喊話。去年9月，美、英、澳組AUKUS聯盟，要助澳洲打造核動力潛艦，因此澳洲犧牲了與法國簽訂的柴電潛艦生意，法國對此深感不滿，受傷甚鉅。10月，在一場美法修補關係會晤中，馬克宏向美國總統（Joe Biden）釋出善意。他說「信任有如愛情，宣言很好，證明更佳。」（Trust is like love. Declaration is good, but proof is better.）

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愛有很多種形式 烏克蘭向法國拋媚眼：給我大砲，證明你愛我
烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏2022年6月16日在基輔的記者會（圖／美聯社）
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更新時間 : 2022-10-13 14:52 GMT+08:00

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