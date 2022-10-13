韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「千元律師」僅播出三週就登上了南韓今年播出的迷你劇收視率第二名，線上點擊率也已突破2千5百萬次，在各播放平台都有著超高人氣。

南韓電視台SBS韓劇「千元律師」由南宮珉主演，內容在描述一位律師-千智勳僅收取委託費1,000韓元（約25元台幣）替委託人辯護，雖然僅收取微薄的委託費，但卻是實力最堅強、CP值最高的律師，是沒有任何背景的委託人最強的後盾。劇中的南宮珉總是妙語如珠，一開口就能讓對方啞口無言。

「千元律師」第一集播出就獲得了8.1%的收視率，創下今年所有迷你劇首播的最佳收視率，播出的第五集收視更高達14.9%，成為今年播出的所有迷你劇中的第二名。今年最受歡迎韓劇「非常律師禹英禑」最後一集收視為17.5%，近日完結的「小女子」收視率則為11.1%，「千元律師」是否能超越禹英禑，備受矚目。

根據韓媒報導，「千元律師」在各個OTT平台上也獲得了很高的收視率，以10月12日為基準，「千元律師」在Disney+和Wave平台上都在韓國戲劇排行榜上第一名，此外，他不僅在韓國知名OTT綜合搜索平台Kino Lights所發表的綜合內容排名中登上冠軍，在Youtube、Naver、Kakao等影片平台上累積的點閱率也已突破2千5百萬次。南韓國內一韓劇競爭力分析機構－Good Data Corporation所發表的電視話題性排名中，千元律師亦榮登第一名，可見他的超高人氣。

上週所播出的第六集，內容開始講述南宮珉在劇中只收取1,000韓元委託費的背後故事，提升了劇情的趣味性。南宮珉在劇中的西裝穿搭也是該劇的特色之一，他曾表示，看到劇本裡千智勳的角色時，想著若有一些不同的特色會更好，所以在服裝造型上苦惱了許久，因自己對西裝很感興趣，覺得格紋類的三件式西裝似乎很不錯，最後就自費訂製了這些西裝。

「千元律師」在Disney+於每周五、六十點半上線最新集數。