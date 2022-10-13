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台股10/13收跌270點•摜破萬三探2年低點 　蘇貞昌：股匯市波動•由沈榮津召集部會主動因應

➤台股今天（10/13) 盤面一片慘綠，8大類股全黑，航運股成重災區，下跌4.77%；電子、金融分別下跌1.4%、2.75%。傳產族群的鋼鐵跌幅約3%，塑膠下挫2.27%。➤蘇貞昌指出，主計總處預估今年台灣實質輸出、固定投資以及民間消費，都有所成長。➤經濟部公布今年1到8月零售業與餐飲業營業額，雙雙創下歷年同期新高，勞動市場穩定、減班休息人數持續朝下降趨勢走，8月的失業率3.79％，都是22年來同期最低。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/13 15:18
台股13日小幅開高，一度突破13100點，但盤中走弱，最低點一度來到12889，台積電也回到400元之下。(中央社111年10月13日照...

台股13日小幅開高，一度突破13100點，但盤中走弱，最低點一度來到12889，台積電也回到400元之下。(中央社111年10月13日照...

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）解封概念股利多出盡，觀光及航空股下殺，加上市場觀望台積電等電子權值股法說會及美國9月通膨數據，台股今天開高走低，連破萬三及12900點關卡，終場跌270.51點，收在12810.73點，為近2年低點，成交值新台幣2080.96億元。

台股今天盤面一片慘綠，8大類股全黑，航運股成重災區，下跌4.77%；電子、金融分別下跌1.4%、2.75%。傳產族群的鋼鐵跌幅約3%，塑膠下挫2.27%。

市場關注蘋概雙王下午法人說明會，台積電今天上半場股價穩盤重回400元大關，終場不敵賣壓翻黑，下跌0.63%，收395元；光學鏡頭廠大立光下跌0.29%，收1745元。

航空雙雄長榮航、華航鎖跌停，收在25.15元、17.45元。餐飲股六角收跌停112.5元。

富邦投顧指出，在美國消費者物價指數（CPI）等不確定因素影響下，市場資金觀望氣氛持續，大盤先在萬三附近震盪，等待變數釐清。

近期台股波動引發關注，行政院長蘇貞昌今天表示，因美國大幅升息、地緣政治緊張、國際股市重挫，連帶影響台灣股匯市場動盪加劇，請副院長沈榮津召集相關部會，主動即時因應股匯市波動。

根據中央社, 行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌聽取國發會報告「近期經濟情勢」後指出，根據國際貨幣基金（IMF）最新公布的世界經濟展望，台灣今年的經濟成長率為3.3%、明年為2.8%，這將是連續5年優於全球表現。

蘇貞昌說，IMF預測台灣今年的物價也相對主要國家穩定；主計總處8月12日也預估今年台灣經濟成長率可望達3.76%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.92%。

蘇貞昌指出，主計總處預估今年台灣實質輸出、固定投資以及民間消費，都有所成長，經濟部公布今年1到8月零售業與餐飲業營業額，雙雙創下歷年同期新高，勞動市場穩定、減班休息人數持續朝下降趨勢走，8月的失業率3.79％，都是22年來同期最低。

但蘇貞昌說，近期因美國大幅升息、地緣政治緊張、國際股市重挫，連帶影響台灣股匯市場動盪加劇，不過台灣基本面良好，雖受到短期因素影響，還請財經部會審慎關注，妥為因應。

蘇貞昌並要求沈榮津召集相關部會，主動即時因應物價及股匯市等波動。

台股10/13收跌270點•摜破萬三探2年低點 　蘇貞昌：股匯市波動•由沈榮津召集部會主動因應
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更新時間 : 2022-10-13 16:23 GMT+08:00

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